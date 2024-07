Mascherano, sobre los campeones del mundo que se sumaron para París 2024: "Nos da un salto de calidad"

Javier Mascherano, director técnico de la Selección Argentina Sub 23, se refirió al "salto de calidad" que les da la inclusión de Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, quienes recientemente se consagraron campeones de la Copa América con la Scaloneta y ahora disputarán los Juegos Olímpicos de París 2024.

"El hecho de los jugadores mayores, terminan asumiendo el liderazgo del grupo por su experiencia. Vienen de la Mayor. En el caso nuestro, tenemos la suerte de que son campeones del mundo. Nos da un salto de calidad", expresó el Jefecito sobre los tres futbolistas de la Scaloneta. De todas formas, también aclaró que están "contentos con los chicos del Preolímpico y con los que se han sumado luego".

Por otra parte, Masche -quien tiene el récord de haber conquistado dos medallas doradas, en Atenas 2004 y Beijing 2008- contó detalles de su experiencia olímpica: "De acuerdo a lo que quizá los chicos están acostumbrados a nivel selecciones, que puede ser un Mundial juvenil, los Juegos Olímpicos tienen un cierto ambiente de amateurismo. No sé si nosotros vamos a tener en este en particular esa posibilidad de vivir la experiencia que significa ir a la Villa Olímpica. En principio, en la primera fase no nos va a pasar. Es un ambiente diferente. El fútbol es una de las tantas disciplinas que hay".