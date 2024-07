La echaron a Furia de Telefe: rompió el silencio la participante estrella de Gran Hermano

Juliana "Furia" Scaglione pese a haber sido la participante más popular de la última edición de Gran Hermano rescindió el contrato con Telefe.

Laura Ubfal, que formó parte de los debates de Gran Hermano, anunció que "Furia" había rescindido el contrato con Telefe.

"De común acuerdo entre Furia y Telefe se rescinde el contrato. Ella pidió esta liberación y queda liberada", contó la periodista en Intrusos.

La personal trainer y doble de riesgo ya tiene una importante propuesta laboral por parte de Flavio Mendoza, que la quiere tener en su próximo espectáculo. La invitó a a su actual show, la hizo subir al escenario y le dijo frente a todos los espectadores que le gustaría contar con ella.

"Mirá, a mí me gustaba su perfil para un personaje. El tema es que tiene que saber que conmigo tiene que laburar y tiene que prepararse. A mí me gustaba para el nuevo espectáculo del circo, pero creo que ella va a hacer el Gran Hermano de Chile. Igual tendría que tomarle un casting", le dijo el coreógrafo y empresario teatral a La Nación.

Si bien le gustaría tenerla, antes considera que tendría que hacerle un casting para ver si está preparada para el papel: "Hay muchos espectáculos de Argentina que contratan a la persona porque es el famoso del momento. Yo a la persona que contrato le tomo un casting. Cuando yo hice EDHA, la serie de Netflix, a mí me tomaron un casting para ver si pasaba o no y me parece que eso es lo que tendría que pasar con ella".

"Tengo un par de conocidos que han hecho con ella cosas de doble de riesgo. Y me parece que para este personaje vendría bien. También, me parece que también sería despegarla un poco toda la parte mediática. Pero bueno, veremos", afirmó Flavio Mendoza.

Qué dijo Furia

Furia primero confirmó que se rompió el contrato y luego habló: “Desde ahora yo tengo libertad. Ambos dos nos queremos mucho y terminamos de buena manera”.

“No hablan mal de mi potrero, que yo tampoco lo quiero hacer”, remarcó la participante del último Gran Hermano.

“Vamos a ser políticamente correctos porque hay mucho enojo por usar la palabra fraude, por eso, de Gran Hermano no se habla más”, enfatizó según Noticias Argentinas.