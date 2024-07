Se terminó el sueño: Gonzalo Belloso confirmó que Di María no volverá a Rosario Central

¡Se terminó el sueño del Pueblo Canalla! Hace unos instantes, Gonzalo Belloso confirmó lo que ya se sabía puertas adentro: Ángel Di María no regresará a Rosario Central.

"El sábado a la tarde nos comunicamos con él y me dijo que no volver ahora porque no sienten que haya garantías de seguridad para él y su familia”, contó el Pejerrey a la prensa.

"La vuelta de Di María era un sueño para todos nosotros. Nos duele porque lo queríamos, pero no abro juicio de valor sobre sus motivos ya que es algo muy personal”, afirmó el mandamás del Canalla. "A lo largo del último año, creció mucho la idea de que él venía. Creíamos y creemos que estábamos en un gran momento para recibirlo, con un plantel afianzado, con muchos refuerzos, un técnico de la casa y una estructura sólida del club. Era el mejor momento para que pudiese venir", añadió.

A su vez, el presidente del club rosarino dejó en claro que respetan "muchísimo sus decisión" y también negó haber discutido sobre la duración del vínculo si volvía a Central: "Es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él me lo hizo oficial el sábado. De todo lo que se dijo en este último tiempo, hay poquísimo que sea cierto. Nunca hablamos de duración de contrato. Nunca pidió jugar cuatro meses, dos meses o dos años. Simplemente estuvo evaluando si retornaba o no, si lograba sentirse seguro con la familia". Por otra parte, explicó que desde el club no profundizaron en detalles sobre su seguridad, pero que sí mantuvieron diálogo abierto con el gobierno -y también la AFA- sobre el asunto: "Será una cuestión municipal y provincial. Entiendo que todo el mundo ha estado a disposición. He tenido varias charlas con el intendente y gobernador. Estuvimos trabajando en el tema. No hemos podido lograr la tranquilidad familiar. Es simple, no hay mucho más".

Posteriormente, manifestó que la historia de Central va más allá de las figuras: "Tenemos 135 años, no termina en Ángel, no termina en Miguel, no termina en nadie, Central seguirá siendo cada día más grande”.

La amenaza que frenó la ilusión

No caben dudas de que la amenaza que recibió la familia del jugador el pasado 25 de marzo caló hondo en el futbolista y fue determinante para terminar con su ilusión de volver a Arroyito. A pesar de los intentos de la dirigencia, Di María nunca se sintió seguro de retornar al país y decidió seguir en Portugal defendiendo los colores de Benfica.