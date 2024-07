Germán Chiaraviglio habló después de confirmar su enfermedad: "Me tengo que reconocer en este lugar y mantenerme tranquilo"

La semana pasada, Germán Chiaraviglio sorprendió a todo el olimpismo argentino al hacer público el duro momento que está atravesando producto de una larga enfermedad. Luego de desahogarse, el atleta se sintió confiado para brindar entrevistas y charlar con la prensa.

Este lunes, el santafesino tuvo la amabilidad de hablar en exclusiva con Cadena OH! en el programa de Hugo Isaak. El garrochista se refirió a su situación, a los síntomas, al tratamiento y a su porvenir.

Exposición pública

A pesar de tener la confirmación desde fines de 2023, Chiaraviglio recién se sintió con fuerzas la semana pasada para hacerlo público: "Necesitaba exteriorizar lo que me venía pasando. Venía esquivando las balas y tuve que decirlo. Sentí que era la oportunidad al empezar París. Fue un desahogo y una tranquilidad de exponerlo. Tuve un gran acompañamiento".

"Agradezco a los que mantuvieron la reserva. En ese momento del año no tenía la entereza para la devolución. Ahora estoy intentando responder algunas notas. Agradecido de esta devolución de todos", expresó.

El apoyo

Como sucede en cada ámbito de la vida, la familia es el sostén indispensable para cualquier individuo. "En estos momentos están jugando un papel fundamental. Sobre todo acá en España. Necesito ese apoyo y amarres emocionales que se bancan todo. Les debo cada cosa. La niña más chica me ayuda a poner el foco en otra cosa y jugar", manifestó.

"Muchos de mis compañeros atletas me brindaron mucho apoyo y es muy lindo. Sobre todo de la comunidad latinoamericana", agregó.

Síntomas

Respecto a los síntomas que derivaron en la enfermedad, el atleta explicó: "He tenido varios episodios de dolores de cabeza fuerte y varios episodios de mareo y náuseas durante todo 2023. Como hacemos siempre los deportistas, cuando terminó la temporada me hice ver, y luego de Santiago efectivamente me volvió a pasar y ahí me hice los chequeos".

"Ese dolor de cabeza estaba asociado a la presión alta. De ahí me hice los análisis. Hasta que finalmente me detectaron insuficiencia renal, lo que provoca la hipertensión", comentó.

Tratamiento

En cuanto al tratamiento, Chiaraviglio señaló: "Tengo que medicarme para la presión y después estoy tomando un corticoides y otras cosas. Me están dando con todo".

"Me tengo que reconocer en este lugar, es lo que toca y tener paciencia. Es un tratamiento de algunos meses. Por ahora va bastante bien, hay una evolución pero es muy prematuro para marcar una tendencia. Hay que ser positivo pero mantenerme tranquilo", confesó.

Día a día

"También tengo una vida, tengo familia. No se puede estar las 24hs pensando en esto. En particular, cuando las cosas empiezan a encaminarse y hay mejores augurios. Hay que intentar focalizarse en otra cosa. Obviamente que lo deportivo pasó a un segundo o tercer plano", expresó en relación a su manera de despejarse.

Por último, comentó su intención de ayudar a los demás a prevenir estas enfermedades: "Quiero ayudar a evitar que esto suceda. A veces los deportistas nos sentimos invencibles, pero hay que hacerse chequeos. Hay que estar atentos a la salud, no somos invencibles".

Escucha la entrevista completa acá