Mirabella: "Santa Fe expresa el 80 por ciento de la capacidad nacional en Biocombustibles"

La Cámara Nacional Electoral confirmó el cronograma electoral para las elecciones legislativas de este 2021. El detalle prevé que el 8 de agosto se realicen las PASO y el 24 de octubre las elecciones generales, tal como se había previsto a principios de año. Esta vez, la confirmación de la Justicia tiene un ingrediente especial en medio de los tironeos entre el oficialismo y la oposición por la realización de las primarias.

En este marco, el Senador Nacional (PJ), Roberto Mirabella, visitó el estudio de Sin Mordaza y habló sobre el ambiente político, y las posibles fechas a realizarse: “Hubo un proyecto de siete u ocho diputados radicales para que las elecciones se extiendan un mes. A mi me parece que se va a ir monitoreando. El presidente tiene hasta el 10 de mayo para la convocatoria a elecciones”.

En este sentido, el legislador contó que “no hay consenso para suspender las elecciones, hay más consenso para el proyecto de este grupo de radicales, de extenderlas”.

Por otro lado, Mirabella, también respondió a los pedidos de la oposición que denuncia discriminación del Gobierno nacional, con la provincia de Santa Fe, por los recursos que recibe la provincia: “La provincia de Santa Fe no puede expresar ningún tipo de discriminación. Ha habido mucho apoyo y despliegue de recursos de parte del Gobierno Nacional para la provincia de Santa Fe”, sostuvo el senador nacional.

“Santa Fe, fundamentalmente, produce Biodiesel. Santa Fe expresa el 80 por ciento de la capacidad nacional. Si lo medimos en términos de petrolero, son 58 mil barriles de petroleros por día, seriamos la cuarta provincia, después de Neuquén, Chubut y Mendoza. Y desde el año 2007 al 2019 se exportaron cerca de 14 mil millones de dólares. Todo por una ley impulsada por Néstor Kirchner”, describió el legislador, de acuerdo a la capacidad productiva que tiene la provincia, y lo importante que es su capacidad productiva para el territorio nacional.

Con respecto a estos datos, Mirabella expresó que “estamos discutiendo con las cámaras una ley de Biocombustibles. Hoy la capacidad de producción de las empresas en Santa Fe están en un 40 por ciento. El crecimiento de este sector en Argentina fue fenomenal, se invirtió muchísimo en este sector”.

“El año pasado Argentina importó mil millones de dólares en combustibles (nafta y diesel). Defendemos el biocombustible porque es clave dentro de la cadena de valor que tiene la provincia de Santa Fe”.

En relación a la deuda histórica que tiene Nación con la provincia de Santa Fe, Mirabella explicó que “en el 2017 firmaron el pacto fiscal. Obviamente que estamos reclamando y queremos cobrar esa deuda, pero si no se firmaba eso, sería otra cosa”.

En relación al cierre de balance de la provincia en 2020, que terminó con un superávit, y recuperó los números de 2019 que estaban "en rojo", por la deuda que dejó el gobierno socialista, Mirabella destacó que en la gestión de Omar Perotti “hay mayor niveles de eficiencia" y "un mejor manejo de la gestión pública". "A Perotti lo critican y tuvo superávit, después de que la dejaron fundida. Es una cosa tremenda lo que pasa en esta provincia. Recompusimos la economía y empezamos a pagar la deuda que dejó Lifschitz”, agregó el senador nacional.

Este lunes entró en funcionamiento el programa del Boleto Educativo Gratuito en toda la provincia. El mismo cuenta hasta el momento con 135.000 usuarios inscriptos y está dirigido a estudiantes, docentes y asistentes escolares. “El boleto educativo gratuito y la billetera santa fe, es fenomenal. A fin de mes es mucha plata la que se ahorra la gente”, manifestó Mirabella, en relación a los programas implementados por Omar Perotti en la provincia, que significan un gran alivio para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.

Con respecto a la paritaria con el sector docente, el legislador, sostuvo que “me cuesta entender. Creo que trabajadores de otros sectores han entendido la situación. Creo que deberían rever la situación. La oferta del gobierno era mejor del piso que había puesto el gobierno nacional para negociar”. “Hoy todos estamos esperando que abran las escuelas”, añadió.

Por último, Mirabella, dio lugar para hablar sobre la inseguridad en la provincia, y el trabajo que el Gobierno provincial está realizando para bajar los indices de violencia: “Para nosotros el tema de la seguridad es una preocupación permanente. En algunos lugares se está trabajando bien y en otras hay un nivel de violencia urbana, ligadas al narcotráfico, muy alto, como en Rosario”.

“Hay un programa, un proyecto de política pública que va para mejorar. Obviamente que no se pueden esperar cambios muy rápidos, después de tantos años de desidia. Esto no es sencillo y tiene sus consecuencias. Lo que si está claro es la política pública en Seguridad, y qué tiene claro dónde va. Es un tema sensible y complejo, no es una tarea menor, por el desmanejo que hubo durante muchos años”, cerró Mirabella.