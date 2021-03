Javkin pidió endurecer las sanciones a quienes participen de picadas ilegales

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, calificó de "acto demencial" el siniestro ocurrido el domingo pasado, en Ayacucho y Avenida del Rosario, que le costó la vida a David Pizorno de 43 años y su hijo, Valentino de 8.

“No puede seguir sucediendo esto”, sostuvo el jefe de gobierno local, quien además reconoció que el hecho se trató de un acto criminal, ya que "nadie puede ir a 120 kilómetros por hora y arruinar a la vida de una familia”.

“Es un acto demencial”, remarcó el intendente, quien afirmó que este tipo de episodios suceden porque "evidentemente no se comprende las consecuencias. No se puede interpretar que una persona no tenga conciencia de lo que puede generar con esto. Hay que endurecer las sanciones, es un acto de violencia tremenda”, agregó.

En tanto, por estas horas, el fiscal de Homicidios, Walter Jurado, analiza las cámaras, mientras espera los informes de planimetría y de pericias sobre los vehículos involucrados. Ninguno de los dos detenidos fue imputado todavía, y se espera que la audiencia pueda llevarse a cabo entre este martes o miércoles.