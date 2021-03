Rafael Nadal confirmó que jugará el tradicional torneo Conde de Godó

El tenista español número 3 del mundo, Rafael Nadal, confirmó este lunes que jugará el tradicional torneo Conde de Godó, del que fue campeón 11 veces, y que se disputará entre el 17 y el 25 de abril próximo en Barcelona.

Será la decimosexta vez que el tenista mallorquín dispute el torneo cuyo court central fue bautizado con su nombre en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, al cual Nadal pertenece como socio desde niño.

Nadal intentará este año recuperar un título que se lo llevó el austríaco Dominic Thiem, la última vez que se disputó el torneo.

La lista completa de jugadores participantes se dará a conocer este martes en la presentación del torneo en el Palacete Albéniz de Barcelona.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021