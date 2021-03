Caso Oldani: la defensa del bioquímico pidió suspender la audiencia prevista para esta semana

Martín Durando, abogado particular del bioquímico Alfredo Sadonio, imputado en la causa que investiga el homicidio del empresario Hugo Oldani, pidió la suspensión de la audiencia que se llevaría a cabo esta semana hasta que se devuelvan los elementos secuestrados a la familia, lo cual incluye computadoras y celulares.

"A Alfredo Sadonio, mi defendido, después de encontrarse erróneamente imputado en esta situación, le solicité un pedido de sobreseimiento para una audiencia que se iba a dar esta semana", comenzó la explicación del abogado Martín Durando en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

El defensor del bioquímico en la causa, sostuvo: "Todavía no tengo todos los elementos que le estoy pidiendo al Ministerio Público de la Acusación y que los devuelva con un resultado (incluye computadora de los hijos, celulares). Tengo que esperar la devolución y ahí voy a pedir el sobreseimiento que obviamente se lo van a dar. Van a resolver que no tiene absolutamente nada que ver con la causa y que queda libre de culpa y cargo".

Leer también: A un año del asesinato de Hugo Oldani: el mensaje de una de sus hijas

Durando enfatizó que los investigadores tienen los elementos "desde el día de la detención de Sadonio, el 29 de diciembre de 2020. Es mucho tiempo que pasa para que tomen una determinación, se evalúen y perite como corresponde".

El entrevistado de Cadena OH! manifestó que el bioquímico "ahora está en libertad ambulatoria, pero sigue con esa imputación que queremos que se borre definitivamente. No hay nada que lo incrimine. Todo empezó por unos datos que habría dado una persona que no aporta sobre mi defendido. Fue lo único que hubo en toda la causa y ya quedó totalmente desestimada esta linea de investigación que no se respaldó con nada".

"La Justicia sabemos que es lenta y en este caso no es la excepción. Todavía no podemos desvincularlo a Alfredo de esto, pero en breve supongo que lo vamos a tener", concluyó Durando.

Escuchar también la nota completa