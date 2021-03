"La oposición está en campaña, mientras el Hospital Central atiende a personas de 45 ciudades"

El intendente Amadeo Vallejos dio explicaciones sobre el proceso de investigación del vacunatorio VIP del hospital. A su vez, informó que están investigando si hubo funcionarios vacunados.

"Estamos elevando al secretario de salud de la provincia, Jorge Prieto, una solicitud para que puedan verificar si hay algún funcionario vacunado. Si existe esta posibilidad, nosotros vamos a tomar las medidas que habíamos anunciado previamente en el concejo, cuando explicamos que se vacunó gente del municipio que está cumpliendo funciones en la pandemia, en la primera línea de salud o en organización, considerados dentro del protocolo de vacunación estratégico".

"Hasta ahora tenemos 32 personas voluntarias que están trabajando en estos ambientes y que están dentro de estas categorías que habían solicitado vacunarse voluntariamente. Muchas personas no se vacunaron porque había desconfianza con la vacuna", expresó.

A su vez, lo vinculó con la actualidad política local y refirió "entendemos a la oposición política de usar esta herramienta para distraer de otras cosas que se están haciendo". Destacó que el hospital de Reconquista atendió a 49 mil personas en un año, un 30% más de atención que en años anteriores. A su vez, más de 50 mil atenciones se realizaron en los centros de salud y se pasó de 6.200 internaciones a 8.500.

"Esto y más es todo lo que tuvo que soportar el sistema de salud de Reconquista, que recibe derivaciones de 45 ciudades y no nos damos cuenta de la dimensión de la demanda. Por lo cual entendemos que quieran sacar su tajada porque están en plena campaña política. Pero nosotros debemos seguir trabajando, los organismos oficiales darán las respuestas que corresponden".

Listado trabajadores estatales

Desde la Mañana Oh! se le consultó a Vallejos sobre el listado de personas que pasaron a planta permanente en el Estado antes de la asunción del gobernador Omar Perotti. "Hay mucha información, no sólo la nómina de gente que ha pasado a planta el 13 de noviembre de 2019. Hay muchas personas que cumplían funciones y entendemos que es correcto. Pero no sabemos realmente las funciones de otras personas que pasaron y cumplieron funciones en otro hospital. También hay quienes presentaron facturas como monotributistas que cobran a través del hospital y tenemos que ver la función de cada uno de ellos".

"Hay otros temas muy delicados que tienen que ver con el área legal, de por qué no se hacen los reclamos de las prestaciones del hospital, de por qué obras sociales y prepagas no le pagan al hospital lo que corresponde por ley", dijo por último.

Escuchar también audio completo: