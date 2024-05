Se presentaron 13 ofertas para la construcción del nuevo edificio de control en el Complejo Penitenciario Rosario

Los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezaron la apertura de sobres con las ofertas económicas destinadas a la construcción de un nuevo edificio de control para visita y el muro perimetral del Complejo Penitenciario Rosario.

La actividad se realizó este viernes, en la Sala Walsh de la sede de Gobierno de Rosario, y contó con la presencia del secretario de Obras Públicas y Hábitat, Marcelo Pascualón; la secretaria de Asuntos Penales, Lucia Masneri, y el subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal.

En la oportunidad, el ministro de Justicia y Seguridad celebró que “a cuatro meses del inicio del gobierno de Maximiliano Pullaro, se estén abriendo sobres y poniendo en marcha un programa de obra pública carcelaria”. Luego se refirió al aumento de la cantidad de detenidos, y manifestó que es necesario “ser responsables y preparar la infraestructura penitenciaria”. “No hemos recibido obras a medio terminar, como habíamos dejado nosotros en 2019, con lo cual el plan de obra pública debió empezar de cero y llevará algún tiempo hasta que se ponga en marcha la rueda y empecemos a tener inauguraciones carcelarias”, explicó.

A continuación, Cococcioni dijo que hay dos niveles diferenciados en obras penitenciarias: “Por un lado, las obras que aumentan plazas y, por otro, las obras que aumentan los niveles de seguridad. Hoy estamos asistiendo al auge de un pequeño grupo de detenidos que hace 10 años no sabíamos cómo llamar, porque era un fenómeno nuevo, y que hoy todos conocemos como reclusos de alto perfil. Pero esto no nos debe hacer olvidar que en la totalidad de los establecimientos penitenciarios deben extremarse las cuestiones de seguridad, porque el perfil criminológico del privado de libertad es muy distinto al que habitaba nuestras cárceles hace 20 o 30 años. Entonces, la cárcel deja de ser un artefacto que hace que la gente no pueda salir y, muchas veces, también tiene que repeler un ataque externo”.

Por su parte, Enrico destacó: “Para el gobierno de Maximiliano Pullaro la obra pública es uno de los pilares del Estado y de la política, con lo cual de a poco vamos a ir reactivando las principales demandas que tenemos y la infraestructura carcelaria es fundamental”. Asimismo, el ministro de Obras Públicas detalló que el precio de esta obra “quedó muy desactualizado”, ya que “es un momento complicado para la obra pública” y remarcó la importancia de que se hayan presentado muchas empresas, porque la gestión aspira a que, en todas las licitaciones de obras públicas, haya “concurrencia, claridad y trasparencia”.

La obra

La obra, que se suma a los cuatro nuevos pabellones ya licitados, tiene un presupuesto que ronda los $ 790 millones a valores oficiales del mes de septiembre 2023 y un plazo de ejecución de 180 días. Vale recordar que, actualmente, el Complejo Penitenciario de Rosario cuenta con tres penales: uno de hombres, uno de mujeres y una alcaidía transitoria, mientras que el nuevo penal, denominado Sub Unidad 4, estará destinado a alojar varones.

El proyecto comprende la construcción de un nuevo edificio de control para visita y el cerco perimetral del Complejo Penitenciario Rosario, ubicado en 27 de Febrero y Calle 1706, donde funcionan unidades de detención y alcaidía.

Las ofertas

Se presentaron 13 oferentes para la construcción de un nuevo edificio de control para visita y el muro perimetral del Complejo Penitenciario Rosario que posee un presupuesto oficial de $ 789.069.980,33 a valores oficiales al mes de septiembre del 2023:

* La primera oferta fue de Sanimat S.A. que cotizó los trabajos en $ 2.191.632.635,56

* La segunda fue de la firma Mundo Construcciones S.A. con una cotización de $ 1.826.348.498,93

* La tercera oferta es de Dinale S.A., por $ 2.213.957.000.

* La cuarta oferta fue de la empresa Epreco S.R.L., que cotizó en $1 .846.230.956,46.

* La quinta fue de Ingeniero Pedro Minervino S.A. en $ 1.521.872.523,92.

* La sexta de Dyscon S.A. que cotizó $ 1.600.230.465,05.

* La séptima es de la firma PH Constructora S.R.L. cotizó $1.847.258.104,83.

* La séptima oferta es de Toinar S.R.L. que cotiza los trabajos en $1.975.870.200.

* La novena fue de De Paoli & Trosce Constructora S.R.L. por $1.593.769.779,88.

* La décima de la empresa Ingeniería Y Pilotes S.R.L. por $1.972.374.071,54.

* La décimo primera fue de Edeca S.A. que cotizó $1.749.094.122,22.

* La décimo segunda de Sciaini Matías Alberto cotizó $1.995.606.709,68.

* La decimotercera, y ultima, fue de Pirámide Constructora S.A. cotizando en $ 1.740.000.000.