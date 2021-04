Corral sostiene que "garantizar la presencialidad en la escuela es lo más importante"

El referente de Juntos por el Cambio en Santa Fe, José Corral, acompañó este mediodía una movilización de Padres Organizados, que se concentró frente a la Casa Gris para entregar un documento al gobernador Omar Perotti, y que luego también una nota para el intendente Emilio Jatón en la Municipalidad.

"La Educación es la actividad más importante para nuestros niños, niñas y adolescentes y para el futuro; y los estudios en el mundo demuestran que no generan más contagios de Covid", aseguró el excandidato a gobernador por Cambiemos.

Recordó también que en Santa Fe el estudio de la Sociedad de Pediatría sobre colonias y jardines "comprueba el bajo número de contagios y que no acelera el posible brote ni lo agrava, muy por el contrario: beneficia a la organización de las familias que los chicos tengan en educación la mayor presencialidad posible".

Leer también: El Gobierno buscará imponer restricciones pero evitará suspender las clases

José Corral criticó que "sin embargo, se exigen para las escuelas protocolos mucho más rigurosos que para las actividades en un bar o espectáculos públicos que están funcionando con mucha mayor proximidad que la distancia exigida a las escuelas, y que obliga a estas burbujas alternando semanas en la presencialidad. Por supuesto que esta decisión debe ser acompañada con inversión en infraestructura en las escuelas".

El referente de Juntos por el Cambio resaltó que "en la provincia de Santa Fe hay más de 50 mil docentes y personal administrativo escolar vacunado, por lo tanto se está cubriendo prácticamente a la totalidad de los maestros que están frente al aula con vacunas; entendemos que ya es tiempo de ajustar los protocolos para garantizar la presencialidad para todos, como se ha hecho en otros lugares, como ciudad de Buenos Aires, donde los chicos tienen clases todos los días de todas las semanas", concluyó.

Presencialidad al 100%

En el documento enviado al gobernador Perotti, Padres Organizados Provincia de Santa Fe enfatizan que a 15 días de iniciado el ciclo 2021 "son las escuelas públicas las que más dificultades tienen para acceder a la presencialidad 100 % y necesitan acompañamiento del Estado para lograrlo. La desigualdad que venimos arrastrando se ha vuelto injusta e inaceptable".

Entienden que "queda claro que han aplicado un criterio general que podemos resumir en 'la presencialidad es una excepción' cuando debería ser exactamente lo contrario para que comencemos a reparar la gravísima crisis educativa que atravesamos y que en el corto plazo se va a traducir en una de las crisis más grandes de la que nuestro país tenga recuerdo".

Por eso, reclaman a Perotti que traduzca en hechos "su voluntad política de avanzar en la presencialidad 100%; que las escuelas funcionen en sus horarios habituales; que el protocolo sea coherente, y que la actividad educativa sea considerada esencial".

Jardines municipales

Por otra parte, en la nota enviada al intendente Jatón, los Padres Organizados Santa Fe le preguntan por "la habilitación por parte de la Municipalidad de eventos masivos en los últimos días", ya que "notamos que se desarrollan con protocolos muy diferentes a los que regulan el funcionamiento de las escuelas y que, como padres, debemos hacer cumplir a nuestros hijos en perjuicio de su salud física y emocional".

Y también quieren saber "por qué los jardines municipales no funcionan con normalidad; por qué solo funcionan con alumnos del año pasado en salas de 2 y 3 años, sólo 3 veces por semana y durante 1 hora y media; por qué no funcionan las otras salas y no se incorporan alumnos nuevos, y por qué no tienen presencialidad 100 %". En su nota al intendente, los padres piden coherencia en los protocolos, educación con horario completo y presencialidad 100% en los jardines municipales y en todas su salas.