Quitaron dramatismo al fin del congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos

El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluye este miércoles. De esta forma, tras un año de la medida que se tomó en el marco de la emergencia por el coronavirus, a partir de este primero de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago o enfrentar juicios de desalojo.

"A partir de las 00 horas queda sin efecto el decreto 320/20, 766/20 y el 061/21 donde se iban prorrogando los contratos de locación, de vencimiento; el locatario podía optar por pagar o no el alquiler, pagarlo en forma parcial, no pagar los aumentos estipulados por contrato. Desde el 1 de abril, esto queda sin efecto", señaló el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, Jorge Pighin, en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

A partir de mañana, todo aquel locatario que tenga deuda con los locadores e inmobiliarias, tendrá la posibilidad de abonar esa deuda con un interés compensatorio. Y puede pagarlo entre 3 y 12 cuotas.

Pighin expresó que hay algunos sectores políticos y sociales "que están diciendo cualquier cosa. El último relevamiento que tenemos por parte de la Federación, sobre casi 60 mil contratos, no alcanza un 3,5 por ciento de morosidad en 16 provincias. Esto quiere decir que el locatario se ha adaptado".

Según indicó el referente del sector, a partir de septiembre se han puesto al día con los alquileres. "Algunos no han pagado los alquileres -hay un 3 por ciento que tienen deuda ya sea de pagos parciales o que dejaron de pagar los aumentos por contrato. O sea que no es algo tan dramático", analizó.

"Antes de hacer un desalojo, de acuerdo a la ley, hay que ir a una mediación. Una vez que se terminan las mediaciones y no hay un acuerdo entre partes, recién ahí se inician los desalojos. Tampoco es algo apocalíptico que deba pasar a partir de mañana", manifestó Pighin.

Asimismo, el entrevistado de Cadena OH! resaltó que las actualizaciones en Santa Fe rondan el 40 por ciento. "Es un promedio, porque hay contratos que han quedado muy por debajo", concluyó.

