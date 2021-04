Día del Veterano de Guerra: detalles de los actos para este dos de abril

Este 2 de abril la ciudad de Santa Fe se prepara para una nueva conmemoración del Día del Veterano de Guerra. José Luis Vega, presidente de la Asociacion Veteranos de Guerra 2 de Abril dialogó con Mañana Oh! y se refirió al lamentable estado de la Plaza del Soldado: "A mí me provoca cosas cuando voy a la Plaza del Soldado el 2 de abril y no hay ninguna bandera y en los mundiales están todas las banderas y lo nuestro pasa muy por arriba" e instó a la sociedad que coloque banderas argentinas en sus viviendas.

Y en ese sentido consideró que "Malvinas es de todos, fue la última causa que unió a todos los argentinos, por eso con una pandemia que nos está atravesando qué mejor que tener una bandera en nuestra casa".

Respecto a los actos que se llevarán a cabo, Vega manifestó que "nosotros tomamos la iniciativa de no dejar los 2 de abril la fea Plaza del Soldado, esto sí me duele, yo estuve en la inauguración en el año 85 y hoy está deplorable” aseguró y advirtió: “Espero que la hayan pintado, hasta ayer no, ya pasé las notas correspondientes, espero que la hayan pintado, porque si no voy yo a pintarla y no es la primera vez que lo voy a hacer”.

“Los actos empezarán mañana con una breve ceremonia de izamiento con el protocolo correspondiente, vamos a cantar el himno, compramos flores para que la gente la deposite en el monumento y va a estar Dylan que es un chico violinista quien va a interpretar uno o dos temas”, reveló.

"El 2 de abril tiene que haber muchas festividades y ojalá que todas sean coordinadas", cerró Vega.

Escuchar también la nota completa: