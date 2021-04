Perotti: "Creemos firmemente que hay que invertir en el norte de la provincia"

El gobernador Omar Perotti presenció el acto en Reconquista por el Día del Veterano de Guerra, este dos de abril. Luego del acto oficial, el gobernador brindó una conferencia de prensa, donde se refirió a diferentes temas que ocupan la agenda provincial, en relación a las obras de infraestructura que se vienen realizando en el norte provincial y la hidrovía.

En este sentido, tras ser consultado por la prensa, Perotti se refirió a los trabajos que llevan a cabo: "Nosotros creemos firmemente que hay que invertir en el norte de la provincia. Estamos convencidos de que mejorando infraestructura vamos a conseguir que más personas se vayan a vivir", respondió el gobernador con convicción.

Además, agregó que desde San Justo para arriba "vive sólo el 20 por ciento de la provincia" y añadió que "esto es una buena noticia para el norte provincial pero también para Rosario, para el sur. Que la migración sea una opción, no una obligación porque no te queda otra".

Por otro lado, con respecto a la hidrovía, Perotti afirmó que "toda la generación de cargas es lo que va a definir el funcionamiento de los puertos de la provincia" y que junto al ministro Wado de Pedro y todo el gobierno nacional, trabajan para garantizar el mejor funcionamiento de los puertos de Santa Fe.

Cabe destacar también que el gobernador haciendo una analogía con otros héroes de la Patria, como San Martín, Belgrano, Estanislao López, a quienes conocemos a través de los relatos y los retratos, recordó los héroes de Malvinas: "Reconocimiento y homenaje permanente a cada uno de nuestros excombatientes y soldados caídos en combate. Esto nos tiene que mantener activos en el recuerdo, la memoria y el reconocimiento. Tenemos a los héroes caminando entre nosotros, valorarlos, respetarlos y escucharlos", relató el gobernador.

Para finalizar, vale resaltar que Omar Perotti asistió al acto junto al ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman. También estuvieron presentes el intendente Amadeo Enrique Vallejos; el jefe de la III Brigada Aérea, Plinio Poma; el senador provincial Orfilio Marcón, el obispo diocesano Angel Coché Macín; el presidente del Centro de Ex Combatientes en el Departamento General Obligado, César Reniero, concejales, autoridades nacionales, provinciales y municipales, militares, fuerzas de seguridad, ex combatientes, sus familiares y trabajadores de prensa. El intendente de Avellaneda no concurrió.

