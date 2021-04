Tres santafesinos en el quinteto ideal de la Liga Nacional

La CABB (Confederación Argentina de Básquet) es la entidad que nuclea el deporte en nuestro país. Desde la asunción de Fabián Borro como presidente en diciembre de 2019, prácticamente con el paso del tiempo, dicha institución con la AdC (Asociación de Clubes), que tiene a su cargo la Liga Nacional, fusionaron distintas tareas.

El pasado sábado finalizó la etapa regular de la Liga Nacional y los playoffs de reclasificación que debían comenzar este lunes fueron aplazados por casos de Covid-19 en varios planteles.

Sin embargo, se dieron a conocer este lunes las nominaciones correspondientes al quinteto ideal de jugadores nacionales en los 38 partidos que disputó cada uno de los 20 equipos.

Y en esa lista aparecen tres jugadores surgidos en la Asociación Santafesina: Fernando Zurbriggen, base de Obras Basket. Mauro Cosolito, alero y capitán de Quimsa. Y el subcampeón mundial Tayavek Gallizzi, actualmente en Regatas Corrientes.

Completan el quinteto el cordobés José Vildoza (San Lorenzo) y el interno Mariano Fierro (Comunicaciones de Mercedes).

1⃣ F. Zurbriggen: 15.2 pts, 6.6 reb y 4.9 as.

2⃣ J. Vildoza: 14.2 pts y 4.5 as.

3⃣ M. Cosolito: 10.1 pts, 4.2 reb y 3.1 as.

4⃣ M. Fierro: 15.2 pts y 9.8 reb.

5⃣ T. Gallizzi: 11.5 pts y 4.5 reb. pic.twitter.com/M0Ts6e0bXx

