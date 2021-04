Marcelo Gallardo rompió su racha negativa ante Eduardo Domínguez

Desde su llegada a River, allá por 2014, pocos son los entrenadores que pueden decir que tienen un récord positivo al enfrentar a Marcelo Gallardo. Uno de ellos es Eduardo Domínguez, a quien el Muñeco volvió a enfrentar en el Monumental y ante quien logró su primera victoria en lo que fue su séptimo enfrentamiento. en el 3-2 de River sobre Colón.

Sobre un total de seis partidos que emparejaron a Gallardo ante el actual entrenador de Colón, el técnico del Millonario jamás se había quedado con los tres puntos. Para colmo, Domínguez no había recibido goles en contra ante River como entrenador del Sabalero.

La paternidad de Domínguez sobre Gallardo comenzó cuando el primero era entrenador de Huracán. Con el Globo, el yerno de Carlos Bianchi tuvo tres partidos ante los de Núñez. El primero, un empate por 1-1 en el torneo local en 2015. Los otros, en la serie por la Copa Sudamericana del mismo año en la que el conjunto de Parque Patricios eliminó a los de Gallardo tras un 1-0 en el Monumental y un 2-2 en el Tomás Ducó.

Ya con Domínguez en Colón, la situación no solo no cambió sino que le añadió el condimento especial de que Gallardo no logró que sus equipos le marcaran goles en los tres encuentros disputados. Los primeros dos fueron empates en cero tanto en el torneo 2016/17 como la Superliga 2017/18. El último, fue más doloroso: una victoria para el Sabalero por 1-0 en 2018, que terminó con el histórico invicto de River de 32 partidos oficiales sin caídas.

De igual manera existía un antecedente favorable para el Muñeco ante Domínguez, aunque no fue en un partido oficial. En enero de 2019, River disputó un amistoso ante Nacional en Punta del Este. Allí, con un gol de penal de Juan Fernando Quintero, Gallardo cantó victoria ante Domínguez, con quien más allá de los duelos, mantiene una cordial relación.

Este domingo el Monumental se presentó como el escenario ideal para que Gallardo levantara un mini pagaré: el de vencer a Eduardo Domínguez, su impensada bestia negra. Lucas Beltrán, Fabrizio Angileri y Gonzalo Montiel fueron los goleadores del Millonario que le dieron la gran victoria al Muñeco.

Informe de TyC Sports