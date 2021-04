Una segunda ola con un escenario muy distinto

Autoridades del Gobierno provincial confirmaron un sostenido aceleramiento en los contagios de coronavirus, con la particularidad que los principales afectados serían personas jóvenes, con cuadros más severos que en la primera etapa del virus.

"La segunda ola no tiene el mismo escenario porque fundamentalmente las personas que están internándose e infectando son de la tanda que no están adentro. Son los que están liberados; es una franja que va entre los 20 y 45 años. A diferencia de la ola anterior que tuvimos en el 2020 que fueron edades mayores. Es el grupo que está circulando con mayor libertad", reveló el médico infectólogo Julio Befani, en el programa "Al Atardecer" que conduce Ricardo Serruya por Cadena OH!

Ante este panorama difícil en materia sanitaria, el especialista dijo que "intentaría que todas las restricciones y libertades que se han dado se cumplan. Es una de las cosas que sostuve desde un primer momento: cuando voy a liberar tengo que estar seguro que se va a cumplir, sino pasa lo que pasó ahora. Si no podés controlar, hay que pensar muy bien".

El asesor del Gobierno provincial reprochó la "gran irresponsabilidad de parte de la población en general; pero estamos cansados y agotados. Económicamente la situación está muy difícil. Es preocupante la salud y la economía".

Falta de testeos

"Hoy hay 27 mil casos positivos de un testeo de 78 mil. O sea un 32 por ciento de positividad, cuando lo ideal para el número de testeos es tener menos del 10 por ciento. Faltan testeos a nivel país para llegar a un nivel aceptable", consideró Befani.

Desde el punto de vista sanitario reclaman mayor cantidad de testeos porque es la forma de aislar. "A un positivo se lo aisla, y lo contactos estrechos de las últimas 48 horas. Según dicen tenemos material suficiente y una red de laboratorios, pero por qué no lo estamos haciendo", cuestionó. Y concluyó: "Y lo otro, es que la gente tome conciencia de respetar las normas: el distanciamiento, el uso de barbijo, no participar de reuniones".

