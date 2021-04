Nación delinea nuevas restricciones "focalizadas y temporarias"

El presidente Alberto Fernández analizó en forma virtual con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y varios ministros, la posibilidad de tomar "medidas focalizadas" para disminuir los contagios de coronavirus, informaron fuentes oficiales.

"Todas las medidas serán focalizadas" y en fecha "a determinar", dijo una fuente oficial, mientras otro vocero apuntó a que esas restricciones serán "más duras" que las tomadas hasta ahora.

En rigor, tanto los gobernadores como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen la facultad de adoptar "disposiciones adicionales" a las dispuestas, "focalizadas, transitorias y de alcance local", con el fin de mitigar en forma temprana los contagios por COVID-19, sin embargo, las provincias aún aguardan que el paso inicial termine dándolo Nación.

La fuente indicó además que "hay diálogo permanente con los gobernadores", especialmente a través del ministro del Interior, y señaló que seguirán "las reuniones" de este tipo.

Reunión con los especialistas

Cafiero había encabezado este lunes un encuentro con el comité de expertos asesores del Gobierno por el coronavirus, quienes pidieron medidas más restrictivas de circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en las grandes ciudades del país.

"Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus", remarcaron los 22 expertos que participaron de la reunión por zoom, y manifestaron "mucha preocupación por el comportamiento social", debido a que "no se respetan aforos" en lugares cerrados "ni la suspensión de las reuniones sociales".

En ese marco, solicitaron "mayores controles" y "restringir reuniones presenciales", y pidieron analizar "medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final".

En el reporte de este martes del Ministerio de Salud se constataron 27.001 casos y 217 fallecimientos.