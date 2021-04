Un crédito histórico que apunta a reducir el desempleo en Santa Fe

Esta semana el gobernador Omar Perotti firmó en Buenos Aires un convenio con el Banco Nación a partir del cual se instrumentará un histórico financiamiento a los sectores productivos de la provincia en el marco del Programa “Santa Fe de Pie”. El acuerdo prevé la implementación de un mecanismo de bonificación de la tasa de interés, a cargo de la provincia, en los créditos otorgados por el Banco y el monto total del fondo para destinar créditos será de 26.500 millones de pesos.

Los sectores beneficiados serán el agropecuario, legumbres, miel, frutihortícola y acuícolas; lechero y arrocero; ganadero, porcino y avícola; Industria y Servicio; y obras hidroviales.

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna indicó en diálogo con Mañana OH, por Cadena OH!, que se trata de "un crédito sin precedentes. No sólo por el monto, sino porque apunta fundamentalmente a la generación de empleo y el arraigo, nuevos proyectos, transformación de cereales en alimentos, de producción láctea y otros. Abarcamos todo el arco productivo".

"Esto tiene características puntuales en cuanto a los plazos y tasas. Los interesados inician el trámite en el Banco Nación, después el ministerio harán la evaluación de los proyectos, se toma contacto con los posibles beneficiarios y luego se remite al banco para su aprobación. Acompañaremos a los productores para facilitarles toda esta gestión", aseguró el ministro.

Y detalló: "Cada línea de crédito está diagramada en función de los períodos productivos. Son ciclos largos, por lo tanto estamos hablando de créditos con un año de gracia y hasta cinco años de plazo para inversiones".

Ayuda económica provincial en caso de restricciones

Respecto al rol que tendrá el Gobierno provincial ante una posible restricción severa en el marco de la pandemia por coronavirus, el Ministro Daniel Costamagna recordó que "estamos hace un año con esta situación y se trabajó muy fuerte con el sector empresario y con los gremios, en el cuidado de los operarios y en el ajuste de los protocolos".

"El espíritu es que no se detenga la economía. El año pasado el aparato productivo de Santa Fe se recuperó y ello nos da una experiencia. Vamos a seguir el mismo mecanismo, estamos trabajando para dar una vuelta de rosca al cumplimiento de protocolos y cuidados", detalló el funcionario.

Finalmente, destacó que "la provincia lidera las exportaciones y las actividades económicas del país es muchos aspectos, y esto nos tocó en un momento particular".

