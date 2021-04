Trabajadores turísticos acordaron una tregua

Los trabajadores del sector turístico levantaron este miércoles por la tarde los bloqueos a las terminales. Aseguraron que acordaron un "cuarto intermedio" con el Gobierno provincial y suspendieron la protesta hasta la semana que viene en Santa Fe y Rosario.

"Después de reunirnos con funcionarios del gobierno provincial acordamos un cuarto intermedio hasta la semana que viene, para buscar una solución al problema que afecta a nuestro sector. Nuestro servicio se cortó por el riesgo de contagios y las líneas regulares de ómnibus siguieron trabajando con normalidad. Ese fue el motivo que nos impulsó a tomar estas medidas", resaltó uno de los representantes del sector.

A su vez, garantizó que mañana no habrá cortes. "Hasta la semana que viene no vamos a realizar protestas. Nosotros nunca nos sentimos cómodos con esta situación, pero no nos dejaron otra salida", subrayó.

Reclamo

Los trabajadores de Santa Fe y Rosario se manifiestan en simultaneidad con los de otros puntos del país. También hubo protestas en Salta, San Luis, Rio Cuarto, Córdoba, San Juan y Buenos Aires.