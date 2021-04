Marcha por pedido de seguridad en Santa Fe

Los vecinos del barrio Mayoraz de la ciudad capital realizarán un nuevo reclamo por seguridad ante los reiterados hechos delictivos. "La idea es volver a hacer una marcha por la inseguridad, que tendrá lugar hoy en Diagonal Martínez y Aristóbulo del Valle a las 17:30 con todos los protocolos. El tema fue empeorando", expresó Fani Cantelli en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

"La inseguridad la viví en carne propia porque entraron a mi casa cuando estábamos durmiendo. Me robaron muchas cosas que hoy en día no las puedo volver a comprar y nadie responde sobre eso. Y las denuncias no se hacen por miedo", manifestó la vecina del barrio Mayoraz.

La entrevistada de Cadena OH! aclaró que son vecinos autoconvocados: "Acá no hay banderas políticas ni pañuelos. Somos todos vecinos que nos sentimos inseguros. Otra de las cosas que quiero aclarar es que no nos sentimos representados por la vecinal que nos corresponde, de barrio Mayoraz. La persona que está al frente nunca se sentó a hablar con nosotros como vecinos. Hemos pedido audiencia y nunca nos respondieron".

Por último, Cantelli dijo que están abiertos a hablar "con quien sea". "Si nos invitan nosotros vamos a ir. Siempre fue la idea que nos escuchen, se han presentado notas. La Municipalidad en su momento nos recibió, pero después pasó lo de la pandemia. Queremos que nos escuchen con una solución a largo plazo", concluyó.

