Prisión para el gasista por la tragedia de Salta 2141

El gasista Carlos Osvaldo García, único condenado por la explosión ocurrida en Salta 2141, en la que murieron 22 personas y hubo 62 heridos, fue detenido este jueves. La decisión se tomó tras la llegada de la notificación que indica que la sentencia quedó firme y la pena que recibió es de cumplimiento efectivo.

García fue condenado a 4 años de prisión efectiva por el delito de estrago culposo agravado, en el juicio de primera instancia que culminó el 2 de julio de 2019 en el Centro de Justicia Penal. En ese mismo debate oral y público las otras diez personas acusadas resultaron absueltas "por insuficiencia probatoria".

Como tiene 70 años, su abogado particular solicitará una audiencia para pedir que cumpla lo que queda de la pena bajo arresto domiciliario. Actualmente se encuentra alojado en el Order –Alcaidía ubicada en 27 de Febrero al 7800–.

Las once personas que llegaron al juicio fueron acusadas por el delito de estrago culposo agravado. Para el tribunal no hubo elementos suficientes para responsabilizar penalmente a los reclamistas de Litoral Gas que hicieron trabajos en el edificio previamente, ni a sus superiores, ni a los encargados de la administración del consorcio por haber contratado a García y por haber sugerido a los vecinos que no llamaran a la empresa porque se iban a quedar sin servicio.