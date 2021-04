Se aprobó incremento de multas a quienes no respeten protocolos

El Concejo Municipal aprobó el pedido de aumento de las multas, para quienes no respeten las normativas sanitarias vigentes. La idea había sido solicitada por el Departamento Ejecutivo local.

En ese marco, se modificaron los artículos incluidos en las Ordenanzas N°5174 y N°5178. Se refieren al incumplimiento de las obligaciones, recomendaciones y medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria para la contención y/o mitigación del COVID-19. También se cambió el que alude al no uso del barbijo con carácter preventivo y social.

Quienes no cumplan con las normativas generales vigentes, incluidas actividades no permitidas en algún tipo de establecimiento o fiestas clandestinas, recibirán una sanción de hasta 200 mil pesos. Asimismo, se sancionará con hasta 60 mil pesos a personas que no usen barbijo. Todo ello previa evaluación del Juzgado de Faltas Municipal que pondrá en consideración antecedentes y repetición de infracciones.