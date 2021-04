Pullaro cruzó al Gobierno provincial y dijo que "no tienen diálogo"

En diálogo con SIN MORDAZA TV, el exministro de Seguridad y actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, opinó que "el gobierno de Perotti es malo". En primer lugar, si bien consideró que el programa "Billetera Santa Fe" es una buena iniciativa, apuntó: "Nos hace pensar que hay un negocio entre el Gobierno y el Banco de Santa Fe".

Al respecto, manifestó que “se podría haber hecho una multiplataforma con diferentes bancos. Sin embargo, se privilegió a un banco privado; el Frente Progresista nunca hubiese hecho una adjudicación de esa manera”.

Por otra parte, se refirió al paquete de leyes de seguridad impulsado por el Ejecutivo y afirmó que "van a ser discutidas en la Legislatura". Para Pullaro, "hay que discutir el sistema normativo que tiene la provincia de Santa Fe”.

“Hay cosas que no son aplicables a la provincia y supongo que no las vamos a acompañar. A la sociedad le tiene que quedar en claro que no se trata de un plan de seguridad, sino de normas que ordenarían los decretos que hemos llevado adelante desde el 2012, 2013", expresó el diputado.

Según el legislador, "con el Ejecutivo no hay diálogo; no hemos conversado ni con el exministro de Gobierno, Esteban Borogonovo, ni con Roberto Sukerman (actual funcionario).

Seguridad y Sain

En relación con la ley de gastos reservados del Ministerio de Seguridad, Pullaro sostuvo que "tienen que ser rendidos una vez finalizada la investigación. A partir de ahí hay que decir en qué se gastó la plata, ya que los recursos provinciales deben ser rendidos".

En cuanto a la ley de incompatibilidades, el diputado opinó que "una persona que participó del Poder Ejecutivo no puede, al mes siguiente, ser miembro del Ministerio Público de la Acusación (MPA)" y agregó: "Creo que el peronismo tampoco está de acuerdo con esto".

Ley de conectividad

Consultado sobre el proyecto de conectividad presentado por el oficialismo, señaló que han pedido documentación porque tienen dudas. "El crédito es muy bueno, pero queremos discutirlo y saber qué se va a hacer con la plata", dijo.

"Hicimos muchas consultas y aún no fueron respondidas. El proyecto es muy bueno pero tenemos dudas, fundamentalmente sobre el monto de la inversión; es un crédito abultado", concluyó el exministro.