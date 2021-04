Talleres ganó y se metió entre los cuatro primeros de la Zona 2

Talleres, de Córdoba venció anoche a Atlético Tucumán por 3 a 2, en emotivo partido jugado en el estadio Monumental José Fierro, por la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El triunfo le permitió al conjunto cordobés sumar 19 puntos, ingresando al lote de los cuatro primeros de la zona 2 y quedando junto a Boca Juniors como escoltas del líder Vélez (25), ya clasificado para la fase siguiente.

Los de Córdoba refrendaron la victoria con tres goles del uruguayo Michael Santos, uno en el primer tiempo y los restantes en el segundo; mientras que Ramiro Ruiz Rodríguez anotó la apertura para los locales al inicio y Guillermo Ortíz descontó cerca del final..

Previo al inicio se realizó un minuto de silencio a la memoria del exdelantero de Atlético Tucumán y de Boca Juniors, Alfredo Graciani, que falleció el último miércoles, a la edad de 56 años, a consecuencia de una insuficiencia cardíaca.

Al comienzo del juego, el 'Decano' se posicionó mejor en el campo, con presión alta, al mismo tiempo que una llovizna se lanzó en la noche tucumana.

Aunque el primero que tuvo un par de claras oportunidades consecutivas resultó el elenco cordobés, que no se concretaron en gol por las seguras intervenciones de Cristian Lucchetti.

Primero ante un tiro desde fuera del área de Mateo Retegui, que al desviar el 'Laucha', en la continuidad de la jugada la segunda ocasión la tuvo Joel Soñora, que no pudo superar la resistencia del exarquero de Banfield (10 min).

Finalmente, Talleres se quedó con la justa victoria por su mayor efectividad, la primera que obtiene en su historial de enfrentamientos con Atlético en el Jardín de la República.

Con un festejo medido porque al terminar, ya el técnico como los jugadores comenzaron a mentalizarse en el compromiso inmediato que tendrán el próximo miércoles en Colombia, ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

Por la duodécima fecha del torneo local, Atlético Tucumán visitará a Independiente; mientras que Talleres de Córdoba recibirá a Huracán.

Síntesis del partido

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Gustavo Toledo, Mauro Osores, Guillermo Ortíz y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Franco Mussis y Ramiro Ruiz Rodríguez; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Talleres (Córdoba): Marcos Díaz; Augusto Schott, Nahuel Tenaglia, Piero Hincapie y Ángelo Martino; Francis MacAllister, José Mauri y Michael Santos; Joel Soñora y Franco Fragapane; Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Goles en el primer tiempo: 12m, Ruíz Rodríguez (AT) y 38m, Santos (Ta).

Goles en el segundo tiempo: 12 y 24m, Santos (Ta) y 42m, G. Ortíz (AT).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Marcelo Ortíz por Ruíz Rodríguez (AT); 15m, Federico Navarro por Mauri (Ta); 22m, Javier Toledo por Heredia; y Nicolás Aguirre por Acosta (AT): 26m, Rafael Pérez por Santos (Ta); 34m, Oscar Benítez por Carrera (AT); 38m, Enzo Díaz por Martino; Carlos Auzqui por Fragapane; y Diego Valoyes por Soñora (Ta).

Amonestados: Mussis y G. Ortíz (AT). Martino (Ta).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Monumental José Fierro (At. Tucumán)