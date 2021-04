La rentabilidad de los agricultores se ubica entre "las más altas de la historia"

El consultor agropecuario Pablo Andreani destacó este domingo que la rentabilidad y el ingreso por hectárea de los productores de granos se ubican entre “los más altos de la década”, al comentar los recientes incrementos de las cotizaciones en el Mercado de Chicago, que en el caso de la soja acumularon un 7% semanal y determinaron un precio de US$ 565 por tonelada.

“Estamos ante una semana histórica en la Argentina, porque estamos viendo los máximos precios del año comercial actual y de varios años atrás también”, dijo Andreani, titular de la consultora Agripac, de Villa María, Córdoba.

Una soja disponible de US$ 350 la tonelada en plena cosecha o un maíz de 220 (descontadas las retenciones), evaluó, “eran algo impensado hace un mes”.

“Indudablemente que los astros se alinearon y la suba tiene un componente externo muy fuerte”, explicó Andreani.

Según el experto, las lluvias pudieron haber demorado las cosechas en algunas zonas, “pero la suba no es porque la cosecha esté frenada”.

El analista recordó que fin de semana anterior “había llovido fuerte el viernes y sábado y durante el lunes de apertura del mercado acá no hubo alzas; sin embargo el martes subió en Chicago y ahí empezó la tendencia alcista que hemos visto en los últimos ocho días hábiles”.

En ese contexto el aceite de la oleaginosa cotiza a US$ 1.385 y la harina a US$ 464 por tonelada para mayo, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en mayo del año pasado.

El trigo, a su vez, rozó los US$ 262 por tonelada, es decir, 55% más que a comienzos de septiembre pasado.

“Esta es una suba consistente, estructural, y que se va a definir en los próximos meses, porque el efecto que están teniendo las bajas temperaturas en Estados Unidos, por la imposibilidad de sembrar soja y maíz, es el principal factor alcista, que está empezando a preocupar a todos los operadores mundiales”, interpretó Andreani.

“El productor sabe muy bien que mil kilos de maíz a US$ 220 son US$ 2.200 de ingreso bruto unitario, y para una soja a US$ 350 estamos hablando de un ingreso de casi 2.000 por hectárea bruto”, puntualizó Andreani.

“Si descontamos lo que se quiera de costo de producción nos vamos a dar cuenta de que el ingreso por hectárea es uno de los más altos de la década”, concluyó el consultor.