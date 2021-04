Central venció a San Lorenzo en Rosario y sigue con chances en la Copa Sudamericana

Central venció 2 a 0 a San Lorenzo por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, en un buen partido jugado esta noche entre equipos mixtos en el Gigante de Arroyito de el Gigante de Arroyito.

Los goles fueron convertidos por el defensor Facundo Almada, en el comienzo, y por el delantero Lucas Gamba, en el epílogo.

El equipo mixto del "Kily" González jugó el mejor partido del ciclo, con un juego agresivo tanto para atacar en velocidad por las puntas como en la presión alta para recuperar rápido la pelota, dos conceptos clave que pregona el director técnico "canalla".

Apenas comenzó el partido cuando Martínez Dupuy gambeteó a Braghieri por la derecha del área y tiró el centro atrás, que fue salvado por Colloccini al córner. Y el tiro de esquina de Ferreyra desde la izquierda fue peinado por Ojeda y Almada sacó una volea de zurda que pasó muy cerca del travesaño, en una postal del primer tiempo.

Y así llegó Central a la apertura, a los 10': tiro libre del "Pupi" Ferreyra desde la izquierda, que Almada conectó solo de derecha al anticipar la salida de Torrico y la pelota entró en cámara lenta junto al poste derecho, abajo.

Enfrente el director técnico Diego Dabove también puso un equipo mixto, que sólo respondió a los 11' con un remate de Melano desde la derecha, que Broun contuvo abajo.

El resto fue un monólogo de Central, que se perdió el segundo en varias jugadas, como a los 17' cuando Martínez Dupuy cedió de izquierda al medio para Zabala, cuyo derechazo fue salvado a medias por Torrico y Gamba remató de derecha, pero la pelota rozó en un defensor y pasó muy cerca del poste izquierdo del arquero.

O como a los 23 cuando Zabala habilitó a Gamba y Torrico salvó al córner, en una buena jugada de Blanco, Ferreyra y Martínez, de izquierda a derecha.

El árbitro uruguayo Christian Ferreyra fue muy permisivo con las faltas, como a los 35', cuando no cobró una doble infracción de Flores a Ferreyra y a Gamba.

El complemento mostró el mejor juego de San Lorenzo en los primeros diez minutos cuando ingresaron Ángel Romero y Juan Ramírez, quienes se asociaron por la izquierda, pero su llegada más clara fue un cabezazo desviado de Melano, a los 8', y una serie de remates desde afuera, bien controlados por Broun.

Así, los pibes y los más grandes del "Kily" González sacaron la cara por el entrenador y con un equipo mixto vencieron bien a San Lorenzo y siguen con chances en la Sudamericana.

Síntesis del partido

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Joaquín Laso y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Rodrigo Villagra, Emmanuel Ojeda y Francesco Lo Celso; Lucas Gamba y Luca Martínez Dupuy. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Victor Salazar, Francisco Flores, Fabricio Coloccini, Diego Braghieri y Bruno Pittón; Siro Rosané y Óscar Romero; Lucas Melano, Alexander Díaz y Franco Troyansky. DT: Diego Dabove.

Gol en el primer tiempo: 10´ Almada (C).

Gol en el segundo tiempo: 34' Gamba (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comienzo Ángel Romero por Díaz (SL) y Juan Ramírez por Flores (SL); 15' Fernando Torrent por Damián Martínez (); 20' Nicolás Fernández por Melano (SL) y Emiliano Vecchio por Martínez Dupuy (C); 26' Rafael Sangiovani por Villagra (C) y Francesco Lo Celso por Luciano Ferreyra (C); 27' Alejandro Donatti por Braghieri (SL) y Gino Peruzzi por Salazar (SL);

Amonestados: Díaz (SL). Damián Martínez y Sangiovani (C).

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Cancha: Gigante de Arroyito