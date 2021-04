El clásico Central-Newell's y las extensas negociaciones

Sigue la rosca en torno al Rosario Central-Newell's del próximo domingo. Es que, a esta hora, no hay acuerdo y el partido no tiene sede. La Gobernación de Santa Fe no cede -ayer hizo este tema asunto nacional y lo planteó ante el Presidente- y no garantiza la Seguridad, el Canalla, que perdería la localía, no quiere saber nada con mudarse a San Nicolás y propone una nueva sede: Arsenal, lo que haría que el problema de "garantizar la Seguridad" sea para el Gobierno de Axel Kicillof y no para el de Perotti.

El escenario está planteado de esta manera, Central busca, al menos, definir la sede en que tendrá que hacer de local siguiendo la 'doctrina Conmebol'. El Canalla elige la cancha de Arsenal, mismo escenario donde venció a Newell's en los cuartos de final de la Copa Argentina 2018. El vicepresidente del club, Ricardo Carloni, manifestó que el club auriazul no quiere jugar en San Nicolás, la sede más cercana a Rosario y que es la opción preferida de la Lepra.

Al mismo tiempo, Newell's no quiere jugar en Buenos Aires, porque el lunes por la mañana, el elenco de Germán Burgos debe viajar a Chile, para enfrentar a Palestino el martes por la Copa Sudamericana.

Según pudo saber Sin Mordaza, las negociaciones siguen latentes y el clásico "casi confirmado en Rosario" dicen desde la Seguridad de Santa Fe.

¿Y la Liga y la AFA? Según pudo averiguar Doble Amarilla, ambos organismos entienden que no se puede modificar el día y la hora, la única chance que esto ocurra es que Conmebol acceda a reprogramar la visita de Newell's a Chile para enfrentar a Palestino, algo que parece imposible.

Mientras, siguen las negociaciones contrarreloj para conseguir que Perotti y su gobierno aflojen y todo se destrabe, y el clásico sea, en la cancha de Rosario Central el próximo domingo desde las 18.40, como estaba programado originalmente.

📍⚽ Organizamos el operativo de seguridad para el clásico rosarino, junto con los presidentes de @CARCoficial y @Newells ✅ Solicitamos a Superliga y @afa cambio de horario del partido. pic.twitter.com/lQKCfcsd8a — Ministerio de Seguridad de Santa Fe (@MinSegSF) April 28, 2021

Con info de Doble Amarilla