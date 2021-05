Ángel de Brito amenazó a Horacio Cabak por la cautelar

Angel de Brito reaccionó a la cautelar que la Justicia le concedió a Horacio Cabak por su escandalosa separación de Verónica Soldato y los rumores de infidelidad.

La restricción le sirvió de puntapié para lanzar una fuerte amenaza en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), además de preguntar si el conductor de América busca censurar a la prensa o admitir de una vez por todas que engañó a su pareja de toda la vida.

“No quiere que se difundan chats, conversaciones y audios, y el único que tiene eso sos vos, así que es para vos la cautelar” (nancy dure a angel de brito)

“Está dirigida directamente a vos”, le dijo la periodista Nancy Duré al conductor de LAM, que se encuentra en Miami, ciudad de los Estados Unidos en donde lo vacunaron conta el Covid-19. “¡Pero si me agradeció públicamente en todos lados!”, respondió este a través de una videollamada.

“No quiere que se difundan chats, conversaciones y audios, y el único que tiene eso sos vos, así que es para vos la cautelar”, argumentó la panelista.

“Pero como no me llegó la cautelar, yo puedo agarrar mi teléfono ahora y mostrar todo, todo y todo” (angel de brito)

“Pero como no me llegó la cautelar, yo puedo agarrar mi teléfono ahora y mostrar todo, todo y todo”, disparó Ángel, con su celular en mano; mientras que sus angelitas, quienes pudieron ver esos chats, aseguraban que “hay mucho material jugoso”.

“Todavía no me llegó, por lo que el día de hoy puedo mostrar todo. Fernando Burlando me está invitando a que muestre todo”, enfatizó De Brito, que a pesar de su amenaza no mostró ningún chat, audio o foto en la emisión de LAM de este martes.

Luego de que Yanina Latorre (vecina de Verónica Soldato en un country de la zona norte del Gran Buenos Aires) cuente que el modelo visitó el pasado sábado a su expareja en la casa donde convivían hasta hace algunos días para así poder ver a sus tres hijos, el periodista de espectáculos siguió haciendo picantes declaraciones.

“No sé por qué se demoró tanto en llegar a la cautelar, porque le dio tiempo a todos los programas para decir lo que quieran, y sobre todo, especular. Porque el único que habló con su mujer fui yo”, aseveró Ángel.

“¿Quiere censurar a la prensa?”, preguntó el conductor de LAM sobre Cabak, y agregó: “¿Es como un reconocimiento de que todo lo que contamos es verdad?”.

Fuente: Exitoina