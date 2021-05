Grave situación de colapso sanitario en Gálvez

La localidad de Gálvez, atraviesa un grave colapso sanitario. En diálogo con medios locales, el intendente Mario Fissore señaló que el aumento de casos junto a la imposibilidad de derivar pacientes ha provocado una situación muy grave que se profundiza con la falta de médicos terapistas.

“En esta segunda ola, tenemos un incremento importante de contagios, sobre todo en abril: tuvimos 250 casos habiéndose cuatriplicado la cantidad de positivos con respecto al mes de marzo”, comenzó diciendo Fissore.

Con respecto a la situación sanitaria, describió: “tenemos el sistema sanitario totalmente colapsado. Las tres camas UTI con respirador que tenemos están totalmente ocupadas. Tenemos 20 camas en el Hospital Samco local de las cuales tenemos 80% ocupado y esto es fluctuante. Ya no tenemos terapistas: el único que teníamos, está con licencia médica por tres meses. La situación es desesperante para poder atender estas demandas. No solo se atiende a nuestra localidad, sino también de una microrregión que confluye aquí. Le suman unos 12 o 13 mil habitantes más: son casi 40 mil los que se vienen a atender a nuestra ciudad. La situación es de colapso, extrema”.

Además, enfatizó en un drama puntual con el que no habían convivido en la primera ola de la pandemia. “Otro inconveniente que estamos teniendo es que están cortadas las derivaciones. Hace tiempo que no nos reciben en ningún lado. Nos estamos arreglando con lo que tenemos, pero eso no alcanza. Estamos a la buena de Dios: no nos alcanza la tecnología, la capacidad médica ni la estructura para atender como quisiéramos en una localidad como la nuestra. Es muy difícil la situación”.

Vacunación

En contrapartida, destacó el ritmo de vacunación que desarrolla la localidad. “Viene bastante bien. Hoy tenemos 3.320 dosis colocadas, pero no alcanza. Si bien estaría preparado el sistema para seguir vacunando, la cantidad de vacunas no son suficientes".