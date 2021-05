Cómo es vivir bajo extorsión constante y con el miedo a perderlo todo

Otra vez, se conoció la historia de una familia rosarina a merced de delincuentes que bajo amenaza de muerte exigen que entregue su vivienda. Este martes, una mujer reveló el padecimiento que sufre junto a sus más íntimos a raíz de las irrupciones de 5 hombres a su vivienda. Le piden un millón y medio de pesos a cambio de no sacarlos del lugar.

“Hace dos días que nos dicen que nos van a matar si no le entregamos un millón y medio de pesos; dicen que nos van a dejar sin casa”, manifestó la mujer desde su vivienda ubicada en Liniers al 3000.

“Patean la puerta, entran. Me dijeron '¿Querés que te mate ahora?' Son 5 hombres y jamás los vi en mi vida; no tenemos problemas con nadie”, aseguró la víctima y confió que su esposo es un paciente de riesgo con lo cual no está trabajando en este momento.

“La casa es lo único que tenemos para los hijos”, advirtió y agregó sobre los chicos: “No podemos dormir tranquilos; mis hijos se esconden debajo de la cama cada vez que escuchan una moto pasar, no salimos a ningún lado”.

La víctima sostuvo que hace dos días atrás cuando ingresaron por la fuerza a su hogar, los vecinos llamaron a la Policía. “Fui a la comisaría a hacer la denuncia y me dijeron que seguramente interviene Fiscalía, pero no tenemos protección de nadie”, subrayó.