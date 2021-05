Comienza el juicio a expolicías por crímenes de lesa humanidad en Laguna Paiva

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comienza este jueves el juicio oral a seis expolicías provinciales por los secuestros y tormentos que sufrieron 11 personas entre febrero y abril de 1980.

La mayoría de las víctimas eran oriundas de la localidad de Laguna Paiva y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En el Frigorífico Nelson, donde muchos trabajaban, habían conformado la agrupación sindical “La Lucha”.

Entre las personas detenidas estuvo Catalino Páez, referente del PRT en la provincia, quien fue secuestrado junto a su esposa, su hijo de 14 años y otros miembros de su familia.

Todos pasaron por diferentes centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe, como el D2 y la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), y luego fueron llevados a diferentes cárceles del país.

La causa lleva el nombre de Chartier por el subcomisario Guillermo Raúl Chartier, jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial en la ciudad de Santa Fe, quien se encuentra imputado como partícipe necesario de tormentos agravados en 8 hechos.

El resto de los ex integrantes de la Policía de Santa Fe está procesado como co-autor de privaciones ilegales de libertad y tormentos: se trata del ex comisario de Laguna Paiva, Fernando Sebastián Mendoza, los ex oficiales del D2, Eduardo Enrique Riuli y Rubén Oscar Insaurralde y los ex cabos Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina.

El TOF de Santa Fe está integrado por José Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. La acusación está a cargo del fiscal general Martín Suárez Faisal y la querella de la Asociación Permanente por los Derechos del Hombre (APDH).

