Eduardo Domínguez: "Esto es una posibilidad de posicionar a Colón en el lugar que queremos"

Colón jugará el sábado otro partido histórico ante Independiente. Buscará jugar su primera final de una competencia local y en consecuencia, las expectativas son inmensas en el mundo sabalero. Y uno de los principales responsables de que eso suceda es el técnico Eduardo Domínguez.

Leer también: El rival de Colón jugará hoy por Copa Sudamericana

Cuando asumió en marzo del 2020 el equipo estaba en zona de descenso y un año después va a jugar semifinales de la Copa de la Liga. En diálogo con Radio Gol 96.7, el entrenador rojinegro se refirió a este presente, pero también tocó distintos temas, entre ellos la pandemia que viene azotando a la sociedad y el fútbol no es la excepción.

Consultado por el tema de los contagios y la manera de cuidarse dijo: "Nosotros modificamos el hotel en Buenos Aires, porque donde nos alojábamos había tres o cuatro delegaciones más. Una de ellas era Argentinos y cuando ellos tuvieron varios contagios decidimos cambiar por otro hotel".

Para luego agregar "Este virus está en todos lados, muchos de los equipos que viajaron tuvieron casos. Le puede tocar a cualquiera, ahora le tocó a River. Nosotros no viajamos tanto, pero precisamente en este viaje a San Juan debemos tener mucho cuidado y extremar todas las medidas sanitarias".

Respecto a la organización del viaje y cuando llegarán a San Juan expresó: "Hoy vamos a consensuar con el cuerpo médico cual es la mejor alternativa. Hay que evaluar la parte sanitaria y la deportiva. Debemos contemplar las dos, pero priorizando lo sanitario. Pero la cabeza juega y por eso debemos manejarlo con los médicos".

A la hora de opinar sobre el último partido manifestó: "Claramente no jugamos nuestro mejor partido, en el primer tiempo jugamos mal. Pero lo importante es que el equipo nunca se desesperó, y en el segundo tiempo nos acomodamos con uno menos y eso a uno lo deja satisfecho".

"Enfrentamos a un gran equipo como Talleres, aunque no sea un equipo de los denominados grandes. Tienen una calidad de jugadores, jóvenes rápidos y fuertes, tiene una línea de juego, nos enfrentamos a una gran institución. Y Ahora se le da importancia a lo que logramos, ya que Colón está colado entre tres grandes en las semifinales", tiró.

Siguiendo con el presente del equipo sostuvo: "Estos jugadores están haciendo lo imposible para disfrutar de este presente. Es muy meritorio estar entre los cuatro mejores del fútbol argentino. Y esto no es una revancha de la final de la Sudamericana, es una posibilidad de posicionar al club en el lugar que queremos".

Sobre su relación con Vignatti opinó: "Todos estamos más grandes y más receptivos, apenas llegué en mi primera etapa quería cambiar todo. Pero se que algunas cosas las puedo modificar y otras no, pero José (Vignatti) está mucho más receptivo y me siento escuchado por él".

En otro tramo de la charla habló de los planteos de los equipos rivales "A partir del encuentro por Copa Argentina nos empezamos a jugar diferente. Y eso me lo manifestó Gabi Milito, me dijo "tuvimos que cambiar para contenerlos", por eso debíamos modificar y sumar variantes a nuestro juego".

"El arranque de Colón sorprendió a mas de uno e hicimos el colchón de puntos para el promedio y para estar en esta instancia. En el cierre de un torneo hay más estrés y los chicos no tienen las libertades de otros partidos. Colón no está acostumbrado a jugar instancias finales, cómo nos le va a pesar a los chicos", razonó.

Por último y sobre la definición por penales sentenció: "No es fácil caminar cuarenta metros y patear y eso que no hay gente. A mí no me gusta ensayar penales, yo cuando jugaba no entrenaba penales en la semana y eso que ejecuté varios. Pero con Independiente, debemos resolverlo antes".

Con info de UNO Santa Fe