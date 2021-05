Fernando Gamboa contó que llamó para ofrecerse como técnico de Newell's

El Negro dijo en el diario La Nación que antes de la elección del Mono llamó a D'Amico, Peratta, la oposición y hasta a Rafael Bielsa. "Les dije que si no era ahora, no será nunca. Pero es mentira, porque siempre voy a estar al pie del cañón para Newell’s", dijo.

Mientras Germán Burgos tambalea en el cargo de entrenador de Newell's, apareció la voz de un entrenador que genera consenso entre los hinchas por sus condiciones de líder y también algún ruido por haber sido DT leproso de la era Eduardo López: Fernando Gamboa.

El Negro brindó una entrevista al diario La Nación en la que contó, entre otras cosas, que tras la partida de Frank Kudelka llamó a Cristian D'Amico, al manager Sebastián Peratta, a los miembros de la oposición y hasta a Rafael Bielsa. pero que la elección de Germán Burgos lo "destrozó".

"Esta última vez que se fue el entrenador, después que se fuera Frank Kudelka y antes de que se terminaran decidiendo por el Mono, yo hice todo lo que tenía que hacer y más para volver", tiró el ex DT de Nacional de Paraguay.

"Llamé y les dije (a los dirigentes) que quería volver a mi casa para ser el técnico de Newell´s. Hablé con el presidente del club, con Eduardo Bermúdez; hablé con Cristian D’Amico y hablé con Seba Peratta, el manager. A su vez, antes, porque en Newell´s están pendiente las elecciones, hablé con Nacho Astore, que es mi amigo; con Joaco Concina y con Ariel Moresco, en definitiva, con las tres agrupaciones, y todos me dijeron que querían que yo fuese el entrenador. A Rafael Bielsa también llamé, entendiendo que me podía ayudar, y me atendió de maravilla. Pero siempre entendí que debía esperar", confesó.

"Lo cuento para que nadie piense que, cuando Newell´s no tiene entrenador, yo me quedo de brazos cruzados creyéndome que soy el profe Bielsa. Antes de ser contratado el Mono Burgos, hablé con todos. ¿Qué más puedo hacer? ¿Un piquete en la puerta del Coloso?", tiró.

Gamboa admite que aún está pagando la factura de haber trabajado en la gestión López y de haberse marchado cuando el ex presidente perdió las elecciones: "Me fui porque, debido a la comisión directiva que entraba, iba a tener que compartir el ambiente con una persona y se podía tensar el ambiente. Hoy, mirá vos, hablo con él sin problemas porque no soy un tipo rencoroso. Pero en ese momento pensé que le iba a hacer mal a Newell’s, y eso no me lo iba a permitir".