La OMS aseguró que las vacunas son eficaces contra todas las cepas del Covid-19

Las vacunas actualmente disponibles y aprobadas son hasta el momento eficaces contra "todas las variantes" del coronavirus, aseguró este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió sin embargo continuar actuando con "prudencia" ante la enfermedad.

Si bien la situación sanitaria mejora en Europa, la evolución de la pandemia no permite aún reanudar de manera segura los viajes internacionales por "una amenaza persistente y nuevas incertidumbres", advirtió Hans Kluge, el director para Europa de la OMS.

"Todas las variantes del virus que emergieron hasta ahora responden a las vacunas disponibles y aprobadas", dijo, agregando que todas las variantes pueden ser controladas con el mismo sistema sanitario y las medidas sociales adoptadas hasta ahora.

"No hay riesgo cero", reiteró Kluge y agregó: "Las vacunas son quizás una luz al final del túnel, pero no podemos dejarnos cegar por esta luz". "Es una amenaza imprevisible", aseguró Catherine Smallwood, responsable de las situaciones de urgencia en la OMS Europa, ya que "la pandemia no terminó", citó la agencia de noticias AFP.

Según datos de la organización, en el conjunto de la región (que alcanza hasta una parte de Asia central), el número de nuevos casos cayó 60% en un mes, pasando de 1,7 millones a mediados de abril a 685.000 la semana pasada.

La reducción de las restricciones sociales tiene que llevarse a cabo en paralelo a un aumento en la detección, el rastreo y la vacunación.

Fuente: Ambito