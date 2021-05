Ediles piden más colectivos en horarios pico

Este jueves, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad un proyecto de los ediles del bloque UCR-Juntos por el Cambio, Inés Larriera y Carlos Pereira, en el que se solicita incorporar “más unidades de colectivos en el Transporte Público, en especial en los horarios picos, como forma de evitar aglomeraciones en el interior de los coches”.

Al respecto, en diálogo con el móvil de Mañana Oh! Pereira explicó que “pedimos más circulación de coches de transporte público, porque la gente está viajando muy amontonada, se cierran actividades donde se sabe que no son foco de contagios, pero el Estado no hace nada con los servicios públicos, que administra el Estado Municipal y que es el principal foco de contagio”.

Y advirtió que “en una superficie de 30 metros cuadrados, viajan 30 ó 40 personas, donde no se cumple ningún protocolo en relación a lo que se les pide a los comercios”. "El problema es que hay muy pocos coches circulando", sentenció Pereira.

Y detalló que el sistema de transporte público de Santa Fe "tiene 200 coches y desde que asumió el intendente Jatón la cantidad de coches circulando es muy inferior, hoy hay en la calle alrededor de 120 coches, es decir que hay 80 coches de reserva."

"Además se colocó al sistema de transporte en un crisis que ahora va a durar por años, no vamos a volver a tener el sistema que tuvimos, porque el Estado tiene que poner la plata que tiene que poner", cerró el edil.