Alex Caniggia renunció a MasterChef Celebrity

Entrando en la recta definitoria de MasterChef Celebrity 2, Alex Caniggia, uno de los participantes favoritos del público, habría presentado la renuncia al programa, en el cual logró demostrar sus habilidades en la cocina y ganarse el cariño de la mayoría de sus competidores.

"Alex Caniggia renunció a Masterchef", informó Ángel de Brito en Twitter, sin revelar los motivos de tan drástica decisión.

Aparentemente, la causa de la presunta partida del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia del exitoso reality sería porque "está molesto porque no le gusta perder". En ese sentido, el portal Primicias Ya agregó que a "Telefe no le gusta que haya escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no vuelva".

Hasta el momento, Alex Caniggia no habló públicamente de su supuesto enojo y desvinculación del programa, pero sí hizo una sugerente publicación en Instagram sobre su experiencia en MasterChef. "Donde pisa el más pi… siempre deja huella, ya sea en Buenos Aires o en la lujosa Marbella. Miren esta cara que no encontrarán una más bella, tengo todo lo que tiene que tener una estrella", escribió el joven participante, junto a imágenes suyas en el reality culinario.

Fuente: Ciudad Magazine