Estudiantes recibirá dos millones de dólares

El mediocampista argentino Nahuel Estevez, cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata, será adquirido por el Spezia, club italiano que lo fichó a préstamo en septiembre del año pasado, y que abonará dos millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha.

Estudiantes le compró al futbolista de 25 años a Comunicaciones, luego lo cedió una temporada a Sarmiento y posteriormente se afianzó en la última etapa de Gabriel Milito como entrenador. En septiembre del año pasado, cuando era considerado titular por el técnico Leandro Desábato, surgió la chance de jugar en la Serie A y el futbolista quiso emigrar.

El Spezia lo sumó a préstamo hasta este 30 de junio y luego de haber conseguido la permanencia en la máxima categoría hará uso de la opción de compra.

Estevez señaló en declaraciones a Cielosports: “Uno de mis sueños siempre fue jugar en Europa y lo pude aprovechar”

“Andújar, con quien siempre hablo, me aconsejó sobre lo que era el fútbol italiano. En Estudiantes me dieron una oportunidad muy buena, es un club con vidriera europea y siempre voy a estar agradecido por eso. También estoy en contacto con Nazareno Colombo y me pone feliz que el equipo pudo hacer una buena campaña”, añadió.

Además, Estevez contó que lo que se logró “es muy importante para un club humilde como el Spezia".

"Enfrentamos a equipos en los que un solo jugador vale más que todo nuestro presupuesto. Estamos muy contentos con lo que conseguimos”, precisó.

Estevez también reconoció: “Me dijeron que me iban a comprar y supongo que en pocos días se definirá todo, ojalá podamos seguir progresando. Insisto que en Italia es muy difícil mantenerse en primera y la diferencia con los grandes es mucho mayor que en la Argentina”.

El mediocampista, que en marzo de este año se infectó con coronavirus, jugó 26 partidos por la Serie A y dos por Copa Italia.