Evaluarán en Rosario la efectividad de la vacuna Sputnik V

El Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe evaluarán la efectividad de la vacuna Sputnik V en 846 voluntarios inoculados con esas dosis en la ciudad de Rosario.

“El primer objetivo es saber las respuestas inmediatas que puedan tener los pacientes con respecto a la producción de lo único que podemos medir hoy para ver la inmunidad: los anticuerpos”, detalló en declaraciones periodísticas el director del Cudaio, Armando Perichón.

En ese sentido, el médico agregó que "no solamente queremos saber si la gente genera anticuerpos y cuánto tiempo van a estar presentes, si no también, cómo reaccionan. Buscamos saber cómo impactan las comorbilidades en la producción de los anticuerpos y responder la pregunta del millón: ‘¿Quien padece diabetes responde igual que uno que no la tiene?, ¿el obeso responde igual?’".

"Tenemos detalladas todas las comorbilidades que hoy sabemos que agravan la situación de la infección con covid, y eso nos permitirá saber con exactitud cómo responde cada comorbilidad. Es más, la segunda etapa del proyecto final es trabajar con los pacientes que son nuestro target: los trasplantados", desarrolló el inmunólogo.