Desgarradores audios de Adrián Forni contando su estado de salud antes de morir

El viernes pasado el propio Adrían Forni contaba en un audio de WhatsApp que envió a sus compañeros de la fuerza su estado de salud. “La situación mía arrancó el lunes y lo que voy a contar ahora es decirles la realidad que me tocó a mí, para que todos tomemos conciencia, para que no subestimemos el COVID, porque es un asesino muy inteligente, no es un bichito que levanta simplemente temperatura”, arrancaba el mensaje.

En el audio, el comisario contaba que el lunes pasado comenzó a sentirse raro, se sometió al hisopado rápido y le dio positivo. Inició con fiebre que superaba los 38.5 grados. El martes y miércoles registró un leve aumento que superó los 39 grados.

“Vi la muerte, el cuadro cardíaco estaba a 135, me tiré bajo la ducha helada y sentía que me iba a explotar el corazón”

El jueves el cuadro continuaba. “Vi la muerte, el cuadro cardíaco estaba a 135, me tiré bajo la ducha helada y sentía que me iba a explotar el corazón”, contó. "Todavía no entendía cómo estaba consciente con semejante temperatura, a pasar que tomaba Paracetamol", siguió.

La oxigenación, según describió el oficial, el lunes fue de 48, el martes de 97, el miércoles 95 y el jueves tenía 93. "Me di cuenta que me quedé sin estómago, el cual se inflamó por las pastillas y temperaturas altas", relató.

El viernes fue internado con signos de neumonía y comenzó a recibir suero y antibióticos. “Cumplan con todos los protocolos que la provincia ha ordenado porque es real, este virus es mortal”, decía Forni en el audio.

"Mi temperatura variaba en poco tiempo y cuando empezaba a subir no había manera de pararla"

"Me interné, me pusieron suero, antibióticos. Mi temperatura variaba en poco tiempo y cuando empezaba a subir no había manera de pararla", puntualizó y agregó: "Cuando llegué, me hicieron una tomografía y me descubrieron dos neumonías; si yo no me venía, no contaba el cuento".

Con el deceso del jefe de Unidad Regional II de Rosario suman 10 los policías fallecidos en toda la provincia de Santa Fe por Covid-19. "A esta enfermedad no se la vence con voluntad, sino con estrategia", decía Forni.