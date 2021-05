Germán Chiaraviglio y lo que viene: "Mi preparación fue buena"

El garrochista santafesino Germán Chiaraviglio viajó a Ecuador para participar del 52° Campeonato Sudamericano de Atletismo que se disputará en Guayaquil, Ecuador, los días 29, 30 y 31 de mayo. El atleta de nuestra capital, finalista en los Juegos Olímpicos 2016 y en el Mundial de Beijing 2015 en salto con garrocha, tomará esta competencia en su búsqueda de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Alternando sus entrenamientos entre Concordia y Santa Fe, bajo la supervisión de su asistente Javier Benítez, Chiaraviglio llega muy bien, ya que ha logrado competir en Estados Unidos en dos pruebas importantes, dejó atrás la lesión, y será una de las figuras relevantes de la selección nacional que competirá en tierras ecuatorianas.

El santafesino de 32 años, ganó con una marca de 5.55 metros el 101° Campeonato Argentino, en Concepción del Uruguay, saltó 5.60 en Chula Vista, Estados Unidos, y anteriormente, en Azusa, había logrado hacer 5.50. Los 5.60 ya los había conseguido saltar en el Gran Prix Reynaldo Gorno en Concepción del Uruguay. Germán ya arribó a Ecuador, partió el domingo por la noche desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, con la ilusión intacta de hacer un buen torneo en Guayaquil.

"Estoy con muchas ganas porque a pesar de que está siendo un año difícil para todos, en lo deportivo vengo muy bien. Con un piso técnico interesante, haciendo buenos torneos, sano que es para mí una de las cuestiones más importantes, y en medio de tanta incertidumbre, llegó muy bien al Sudamericano" comenzó expresando Germán Chiaraviglio a UNO Santa Fe en la pista del Card a poco de viajar rumbo a Guayaquil.

El especialista en salto con garrocha manifestó que "la pista que vamos a competir ya la conozco, pero fue hace muchos años, tengo entendido que es nueva, así que eso es un lindo incentivo, y en cuanto a los rivales, hay dos brasileros que tienen buen nivel, no son los mejores, porque el campeón olímpico y el segundo ya están clasificados a Tokio y no van a estar en el Sudamericano".

Agregó que "después tenemos un colombiano, dos chilenos, es decir que el nivel está muy bien para el Sudamericano, así que lo importante es que estoy enfocado en hacer lo que siempre intento desplegar que es ir a un torneo de este tipo, y poder traerme una medalla, para lo cual estoy bien entrenado".

El representante de Velocidad y Resistencia destacó que "estoy dentro de la zona de clasificación, en verdad no estoy confirmado, pero este sistema de puntaje por ránking va a terminar el 30 de junio, si salto 5.80 antes de eso, ahí si clasificaría automáticamente. De otra manera, el corte del ranking el 30 de junio. Mi preparación fue buena, primero en Concordia, y después competí en una mini gira que hice por Estados Unidos".

Una preparación de calidad

"En Estados Unidos estuve acompañado por mi hermana Valeria, que también en su labor de kinesióloga me dio una mano muy grande y me vino muy bien. Pude traerme garrochas nuevas que habíamos comprado con la gestión del Enard y la Confederación Argentina, e hice dos competencias muy buenas. Sobre todo, la segunda, en la cual igualé la mejor marca del año con 5.60, pero en un torneo de muy buen nivel. Quedé segundo, pero ese roce es el que necesito" contó Germán en un mano a mano con UNO Santa Fe a horas de haber partido rumbo a Ecuador.

El destacado garrochista santafesino contó que "la preparación no cambia en relación a otros grandes objetivos que he tenido siempre, lo que sí al ser uno de los objetivos más importantes del año, te diría a la altura de ir a los Juegos Olímpicos, porque para ir a los juegos, tengo que pasar si o si por el Sudamericano, porque es un torneo que otorga mucho puntaje, además que se trata del más importante del área para nosotros. La preparación apuntó ahí, llegar con buenos resultados, con buena condición física, y ya si querés fino, con toda la preparación previa. Pero como te digo, estoy tranquilo y contento, porque estoy sano y con buen performance".

"Mi preparación la estuve llevando a cabo mayormente en Concordia, porque Javier Benítez que es mi entrenador vive ahí, y es una pista muy linda, que tiene colchones nuevos, es del año 2015, con lo cual es bastante nueva. También algunos días vengo a Santa Fe, cada dos semanas, porque también venimos con la familia, con mi novia y mi hija recién nacida. Con lo cual aprovecho a entrenar en la pista acá del Card en Santa Fe" explicó el atleta santafesino sobre cómo es su preparación.

Más sensaciones de un olímpico

En cuanto a la vuelta de su hermana Valeria a las pistas sostuvo que "Vale tuvo un stand by, que decidió no competir algún tiempo, le picó el bichito y de a poquito fue regresando, la vi con ganas, se mostró predispuesta, de a poco volvió, y le fue muy bien. Fue al Campeonato Argentino y logró la plaza para el Sudamericano, y va a estar representando nuevamente a la Argentina en Ecuador, y cuando termine, va a estar colaborando en su función de kinesióloga. A mí como hermano, que la quiero mucho, me encanta que lo pueda disfrutar, y que volvió al deporte desde ese lugar".

En cuanto a las herederas en salto con garrocha en Santa Fe, las cuales son muchas mujeres, Germán sostuvo que "por suerte hay muchas chicas saltando, eso tiene que ver con Maximiliano Troncoso, que es un profe que se dedica un montón, y que se viene especializando mucho en el área. A Maxi le gusta la prueba, se ha capacitado mucho, siempre saca talentos, y eso es muy meritorio. El caso de Luciana Gómez Iriondo es el más emblemático, porque ahora va al Sudamericano, pero hay varias chicas que tienen un futuro enorme, y eso es bueno para la garrocha y para el atletismo en general".

Por último, se refirió a como sigue su agenda deportiva luego del Sudamericano, y explicó que "la idea, porque certidumbres hay pocas, ya teníamos previsto con mi entrenador viajar a Europa, y quedarnos todo el mes de junio allá, quedarnos compitiendo en torneos internacionales. Por dos motivos; uno que sigue abierto el ranking, y segundo, porque hay más certezas de las competencias, sabemos que esas competencias tienen mucho nivel, y ese roce lo necesito porque son los atletas que me voy a enfrentar en caso de tener que competir en los juegos olímpicos. Y también por una cuestión de clima, ya empieza junio, acá se pone más complicado, y allá será más sencillo poder generar entrenamientos y también competencias de calidad".