"El Gobierno avanzó con la obra pública porque tiene recursos para hacerlo", afirmó Frana

En un acto reducido, algunos funcionarios junto al Gobernador de la provincia, celebraron y conmemoraron un nuevo aniversario del primer gobierno patrio este 25 de Mayo.

Leer también: Fuerzas políticas del Frente Progresista marcaron posición sobre su futuro

"Fue un acto que, a quienes lo vivimos, nos generó mucha emoción, estamos muy sensibilizados por lo que estamos viviendo. Es un día donde si bien celebramos a la Patria lo hacemos en un momento muy particular", apuntó la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

Para la funcionaria, en la actualidad los héroes son los enfermeros, los médicos, el personal de salud. "Ellos están en el campo de batalla. Esto nos lleva a redoblar los esfuerzos a quienes estamos en la función pública, para crear condiciones para lo que se viene.

Obras públicas

Frana admitió que se embarcaron en un recorrido que les permite estar presentes en cada licitación, apertura de sobres y avance de trabajos. "Acompaño mucho a Omar Perotti y esto tiene que ver con seguir proyectando para nuestra gente".

Ante la consulta, la ministra fue contundente "Cada obra que se emprende, se corrobora que haya recursos para llevarlas adelante". Destacó que "La primer parte de la gestión de gobierno tuvo como objetivo revisar las cuentas públicas. Pero ahora se avanzó y, si las cosas se mantienen como hasta ahora, está todo previsto".

Leer también: Frana detalló los trabajos que demandará el tren que unirá Santa Fe y Laguna Paiva

Por último comentó que "no sabe nada de candidaturas" y que no está pensando en las elecciones. "Tal vez si estuviéramos en otro momento, pero no ahora".

Escuchar también audio completo: