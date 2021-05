Pampita liquidó al Chato Prada en su debut para La Academia

La semana pasada Marcelo Tinelli anunció el debut de Lourdes Sánchez en La Academia y reveló que lo haría junto a su pareja, el producto Pablo “Chata” Prada.

La pareja llegó a la pista este miércoles donde hicieron una coreografía en “los cubos” al ritmo del tema Take on me de A-ha con apenas tres días de ensayo.

La performance no fue todo lo buena y Pampita no tuvo piedad. Incluso chicaneó al coach y le consultó si habían ensayado un “acting facial”. “Había una cosa de parálisis, no era una risa. Yo lo vi bailar mejor en su Instagram que acá”, señaló con dureza la modelo.

“Es que Lourdes le pone filtros. Capaz que yo me fui en palabras y él no fue tan bueno”, se disculpó Marcelo Tinelli, para el que la performance había sido buena. “Flojo. Encima subieron (a los cubos) y no hicieron nada. Lourdes, pobrecita, baila como los dioses, pero el compañero no la ayudaba. Les voy poner un punto más por la buena actitud y buena onda”, le dijo Pampita al Chato Prada y Lourdes Sánchez antes de aplicarles un “5”.

Fuente: Ciudad Magazine