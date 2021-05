El abogado de la familia de Lara aseguró que las pruebas por abandono de persona son contundentes

La madre de Lara Arreguiz, la joven de 22 años que el viernes pasado falleció a causa de COVID-19 luego de un largo derrotero en distintos centros de Salud de Santa Fe, amplió ayer su denuncia ante el fiscal Andrés Marchi a fin que se investigue un eventual homicidio doloso y abandono de persona.

La mujer brindó detalles y aportó evidencias a la investigación en la que se apunta contra los directivos de las instituciones, el personal médico y de enfermería que atendió a la joven, tanto en el Protomédico de Recreo, como también, en el nuevo y el viejo Hospital Iturraspe.

El fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi, deberá determinar próximamente si da curso a la denuncia e inicia una investigación penal preparatoria contra el personal que actuó durante la internación de la joven oriunda de Esperanza.

“La foto que se viralizó, donde se veía a Lara acostada en el piso, refiere al nuevo Iturraspe, donde permaneció más de una hora y media en esa condición, hasta que fue derivada a otro efector. Como pruebas, presentamos chats que Lara envió a su madre donde manifestaba tener hambre, sed, frío, que no era atendida y que no recibía la medicación correspondiente. Claramente no recibió la necesaria atención médica”, aseguró Diego Loréfice a Sin Mordaza, abogado representante de la denunciante.

Dado que ningún fiscal actuó de oficio, explicó el letrado, la única manera que se iniciara una investigación era a partir de una denuncia, la cual fue radicada el miércoles en la dirección homicidios de la provincia de Santa Fe.

Loréfice afirmó que Lara, en tanto paciente de riesgo, por ser insulinodependiente, fue enviada tres veces a su casa negándole la internación, por lo que apuntarán a endilgar responsabilidades a las autoridades de Salud. “Los facultativos sabían que tenía un cuadro de COVID y era paciente de riesgo, pese a ello, la mandaron a su casa. Si se hubieran hecho las cosas como debían, no estaríamos hablando de esto”, se explayó.

El abogado agregó que en las próximas horas se presentarán testigos para demostrar los maltratos que sufrieron Lara y su madre durante el tiempo que debió esperar hasta ser derivada para su atención.

En tanto, el fiscal ordenó las diligencias correspondientes para identificar a los denunciados, a la espera de la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Lara, prevista para la semana próxima.

