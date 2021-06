Ola de robos en Santa Fe: "Pagamos impuestos para que nos cuiden y no hacen nada"

La inseguridad sigue haciendo estragos en Santa Fe. Una ola de robos afectó a gran cantidad de comerciantes en el centro de la ciudad. Esto genera mayor temor e incertidumbre, agravadas en el marco de la pandemia en el que las restricciones ya vienen golpeando al sector.

El móvil de Cadena OH! recorrió calle San Martín y dialogó con los afectados. Informaron que durante las últimas horas ingresaron a una peluquería y robaron. Facundo, quien tiene un local de ropa, expresó que "la situación que atravesamos es muy difícil. Invertimos un montón de energía, de proyectos, de plata en nuestros negocios. Y vemos que estamos desamparados, al descubierto, no nos protegen".

Pero los hechos delictivos se repiten constantemente desde hace tiempo. "En la zona sufrimos mucho. A mí me robaron en diciembre y en febrero. La primera vez no pasó nada, siguieron, me pasó a mí y a otros comerciantes", expresó Facundo.

La situación es de un descontento general. Los comercios se sienten desprotegidos. "Venimos a trabajar y estamos con miedo, que nos roben que nos vuelvan a entrar. Trabajamos en condiciones que no son las adecuadas, pagamos impuestos para que nos cuiden y no hacen nada", apuntó.

A su vez, comentaron que mantienen un grupo de WhatsApp de todos los comerciantes a fin de poder mantenerse informados y en alerta. "Generalmente cuando le roban a uno lo suben al grupo y entonces tratamos de apuntalarnos entre todos, también a los negocios a los que entran y nos aconsejamos sobre la manera de proceder. Cada negocio tiene que tener sí o sí alarma, rejas, pagar un seguro. Pero los impuestos que nosotros pagamos parece que no sirven.

Por último, Facundo reflexionó y admitió que estas situaciones "te tiran abajo. Es una realidad con la que tenemos que convivir. Seguiremos estando unidos todos los comerciantes e iremos para adelante".