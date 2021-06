Luis Miguel está de novio con una modelo argentina

Lucía Miranda, viuda del manager de Luis Miguel, confirmó en C5N los rumores sentimentales que vinculan al cantante mexicano con una modelo argentina nacida en la provincia de Misiones.

“Sigue con esta novia, está en Acapulco. Pero no sabemos bien porque por ahí puede cambiar. Ella no es muy conocida. Está contento, feliz, disfrutando de la serie”, comentó Miranda en una entrevista con Luciana Rubinska y Barby Simons. "Sé que estaba en una relación con Mercedes Villador, es muy linda, flaca, hermosa. El es muy aprehensivo, se cuida mucho, no sale, está bien", concluyó.

Según trascendió, Villador entabló una relación hace ya algunos meses. En diciembre, se los vio juntos en las playas de México disfrutando de los días de sol. La propia modelo compartió diferentes imágenes del momento y los seguidores de ambos comenzaron a notar ciertos detalles de las fotos que terminarían de confirmar el romance.

Sin embargo, ni Luis Miguel ni Mercedes Villador constataron la noticia. Por este motivo, con el correr de los días, esta versión sigue creciendo en las redes sociales y los fanáticos de ambos están a la esperar de la publicación de algún contenido juntos.

Fuente: Ambito