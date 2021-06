Luis Ventura opinó sobre el final de TV Nostra

Tras la abrupta renuncia de Jorge Rial a TV Nostra (América), el escándalo en el medio no se hizo esperar. Esta vez, el que dio su opinión fue Luis Ventura. El periodista se solidarizó con los panelistas que se quedaron afuera. Además, lamentó que se haya caído un proyecto tan "ambicioso".

"Me causa mucha tristeza y me duele el cierre de un grupo de trabajo con un proyecto muy ambicioso. América había invertido una gran estructura en escenografía, en posibilidades mediáticas y de pantalla. El hecho de que tantos colegas y tantos compañeros se queden sin laburo no me gusta", expresó el periodista en diálogo con la revista Paparazzi.

Leer también: Jorge Rial ya no sigue a Marina Calabró

Acto seguido, evitó hablar de su tirante relación con Jorge tras más de 20 años de amistad para remarcar nuevamente que le duele la situación de los panelistas que se quedaron afuera. "Me entristece como me entristeció la salida de Infama o cuando dejaron de salir programas como La elección. ¡Hay gente laburando! Yo siempre estoy en defensa de la fuente de laburo", afirmó.

Y cerró remarcando que Jorge tuvo errores, pero también aciertos. "El laburante, el tipo que toma la iniciativa y va para el frente, vive en prueba y efecto. Jorge se ha pegado otros porrazos a lo largo de su vida profesional. Ha tenido muchos aciertos como Gran Hermano, Paparazzi o Intrusos, pero también tuvo reveses como El candidato, A24, Horizontal vertical. Ha tenido otros golpes", sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine