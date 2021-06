Brancatelli podría demandar a Anamá Ferreira por decirle "ensobrado"

Diego Brancatelli retomó el conflicto con Anamá Ferreira y publicó un extenso comunicado.

Con un doble objetivo claro, en un principio le pidió disculpas a la exmodelo, sin embargo en la segunda parte del texto le hizo un reclamo por tildarlo de "ensobrado". Y por último, le realizó una sutil y efectiva advertencia, exigiendo que se retracte o la demandará penalmente.

El comunicado

"Debido a los hechos que se dieron en los últimos días, me veo obligado a aclarar que mis dichos sobre Anamá Ferreira fueron realizado en el contexto de un show televisivo, puntualmente en un programa de espectáculos donde lo único que estábamos hablando era de un concurso de baile y las cualidad de sus participantes de manera jocosa", se justificó Diego Brancatelli en un texto publicado en su cuenta de Twitter en la noche del 3 de junio.

Leer también: Diego Brancatelli despidió a Mauro Viale y criticó a la "gente de mierda"

Luego, manifestó: "Si alguno malinterpretó mis dichos o les dio otro sentido que no era el que yo pretendía, le pido mi más sincera disculpa". Y aclaró: "Sólo me manifesté sobre la performance de Anamá Ferreira y sus limitadas habilidades para el baile (que ella misma ha reconocido más de una vez), de ninguna manera me referí de forma discriminatoria o racista hacia su sexo, color o religión", aseguró el panelista de Intratables (América).

En esta línea, se refirió, específicamente a cuando catalogó a la empresaria como: "Anamá Ferreira... impresentable. Un mamarracho. Todo lo que dijo es de más. No me gusta, parece el 4 de la Selección de Brasil". "Lo hice desde mi leguaje futbolero para describir a alguien con "escasa habilidad, rústico y poco flexible", indicó Brancatelli. Y aseguró que "nada tiene que ver con el aspecto físico. Quizás no todos lo entendieron así".

"Aclarado esto, no voy a permitir ni pasar por alto acusaciones que nada tienen de verídicas y constituyen sin lugar a dudas, a un delito", indicó en otro tramo del comunicado. "No recibo ni recibí 'sobres' de parte de nadie como refiere la Sra. Anamá Ferreira (y no es la primera vez que me agrede)", señaló. "Mis principios me impiden tolerar imputaciones desprovistas de todo fundamento. Esos límites tampoco dejo que los crucen, por lo que si no se retracta no veo otro camino que demandar penalmente a quien me inculpa malintencionadamente", le advirtió a Anamá y a quien sostenga lo mismo. "Si tiene pruebas de semejante acusación, deberá presentarlas ante la Justicia", desafió.

Fuente: Exitoina