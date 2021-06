Liga de Quito se aleja de Eduardo Domínguez

La dirigencia de la Liga de Quito de Ecuador está en el mercado de pases buscando un director técnico para que asuma en reemplazo de Pablo Repetto. Uno de los apuntados está en Santa Fe.

Eduardo Domínguez, campeón con Colón en la Copa de Liga Profesional 2021, está en el radar de varios equipos del país y del mundo. Uno de los clubes que puso los ojos en el "Barba" fue Liga de Quito.

Si bien en Ecuador suena con fuerza, desde la dirigencia confirmaron a Sin Mordaza que no hubo contacto. "No hubo ninguno, no hemos conversado con Eduardo Domínguez y sabemos que están renovando", dijo un alto dirigente.

Y agregaron que "entendemos por representante de Liga de Quito que están cerrando su renovación. Por eso preferible no intervenir".