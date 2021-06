Abrazo solidario al Eva Perón en respaldo de la gestión de su director

Enfermeros, médicos y personal de diferentes áreas del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria realizaron este jueves un abrazo solidario al efector en respaldo de la gestión de su director, Jorge Kilstein, denunciado por el funcionamiento entre enero y marzo de un vacunatorio VIP en el efector.

La acusación del jefe interino del Departamento de enfermería del hospital, Ariel Pérez, generó la apertura de una investigación por parte del Ministerio de Salud ante la aseveración de que allí se habrían inoculado de manera irregular el vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Alberto Joaquín, el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, y el delegado de San Lorenzo de UPCN, José Luis Babaya, entre otros.

La denuncia de Pérez generó una gran polémica y el repudio de un amplio sector del personal de enfermería y médico del Eva Perón, quienes esta mañana brindaron su respaldo a Kilstein con un aplauso y abrazo solidario al hospital.

"Es un apoyo a un hombre de gestión, a una persona que desde marzo de 2020 se puso al hombro el hospital escuela y el modular. En muchos lugares faltaban insumos y acá nunca faltó nada", dijo uno de los profesionales.

"Todos fuimos vacunados en tiempo y forma. No sé si hubo irregularidades, pero el que no se vacunó es porque no quiso. Al director lo veo con guardapolvo visitando pacientes. No estoy de acuerdo con lo que le hicieron", indicó otro agente de servicio.

Descargo

En tanto, en el día de hoy el intendente Adrián Maglia, rechazó la denuncia en su contra y explicó la razón por la que recibió la vacuna a través de una carta pública. "Soy una persona de riesgo por mi edad y tengo una patología cardíaca controlada pero que se presenta como un riesgo frente a esta enfermedad", comenzó en su misiva.

"Por lo tanto, por mi función y por mi condición es que fui vacunado, en medio de un clima de rechazo a la vacuna por el origen de la misma. Se están empezando a difundir acusaciones falsas de todo tipo. Vivimos momentos muy complicados como para que además se agreguen mentiras, difamaciones y noticias falsas", remarcó.

El mandatario local destacó que en Baigorria se vacunaron 12.000 personas desde que comenzó la campaña. "Se sigue vacunando a buen ritmo y van a seguir llegando dosis para que cada vez más baigorrienses puedan acceder a la suya. Agradezco a Dios y a quienes gestionaron y siguen gestionando la llegada de vacunas a nuestro país y a nuestra ciudad".